Опубліковали список західних компаній, чиї компоненти є в Shahed-136
Сьогодні, 20:32
Група експертів встановила перелік західних компаній, чиї компоненти використовуються при виробництві дронів-камікадзе Shahed-136, якими росія атакує Україну.
Дані розслідування опублікувала громадська організація "Незалежна антикорупційна комісія" (НАКО), пише УНІАН.
У великому звіті, який складений НАКО спільно з Міжнародним партнерством з прав людини (IPHR), Truth Hounds і Global Diligence LLP, докладно описані десять російських атак із застосуванням іранських дронів-камікадзе Shahed-136.
"Цілями атак були житлові будинки, електростанції, підприємства, школа і дитячий літній табір. У кожному випадку в звіті розглядається контекст атаки, наявність військових об'єктів або активність поблизу від цілі", – повідомляє НАКО.
Автори звіту підкреслюють, що атаки Shahed-136 були навмисно спрямовані проти цивільного населення та інфраструктури, без відчутної військової переваги, що вказує на основну мету таких ударів – терор цивільного населення.
У звіті окремо зазначено, що використовувані агресором дрони виготовлені з використанням великої кількості західних компонентів.
Зокрема конструкція "Шахедів" включає компоненти, виготовлені наступними компаніями:
◾ Adesto Technologies (США);
◾ Analog Devices (США);
◾ Freescale (США);
◾ Hemisphere (США);
◾ Hitec USA Group (США);
◾ International Rectifier (США);
◾ Marvell Technology (США);
◾ Maxim Integrated (США);
◾ Micrel Semiconductor (США);
◾ Micron Technology (США);
◾ Texas Instruments (США);
◾ Murata Manufacturing (Японія);
◾ Tallysman (Канада);
◾ STMicroelectronics (Швейцарія).
Укладачі звіту підкреслили, що всім компаніям з цього списку було відправлено запити з проханням озвучити свою позицію за цими фактами. Частина з них відповіли, засудивши російське вторгнення і запевнивши, що спробують посилити контроль за поставками своєї електроніки.
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Дані розслідування опублікувала громадська організація "Незалежна антикорупційна комісія" (НАКО), пише УНІАН.
У великому звіті, який складений НАКО спільно з Міжнародним партнерством з прав людини (IPHR), Truth Hounds і Global Diligence LLP, докладно описані десять російських атак із застосуванням іранських дронів-камікадзе Shahed-136.
"Цілями атак були житлові будинки, електростанції, підприємства, школа і дитячий літній табір. У кожному випадку в звіті розглядається контекст атаки, наявність військових об'єктів або активність поблизу від цілі", – повідомляє НАКО.
Автори звіту підкреслюють, що атаки Shahed-136 були навмисно спрямовані проти цивільного населення та інфраструктури, без відчутної військової переваги, що вказує на основну мету таких ударів – терор цивільного населення.
У звіті окремо зазначено, що використовувані агресором дрони виготовлені з використанням великої кількості західних компонентів.
Зокрема конструкція "Шахедів" включає компоненти, виготовлені наступними компаніями:
◾ Adesto Technologies (США);
◾ Analog Devices (США);
◾ Freescale (США);
◾ Hemisphere (США);
◾ Hitec USA Group (США);
◾ International Rectifier (США);
◾ Marvell Technology (США);
◾ Maxim Integrated (США);
◾ Micrel Semiconductor (США);
◾ Micron Technology (США);
◾ Texas Instruments (США);
◾ Murata Manufacturing (Японія);
◾ Tallysman (Канада);
◾ STMicroelectronics (Швейцарія).
Укладачі звіту підкреслили, що всім компаніям з цього списку було відправлено запити з проханням озвучити свою позицію за цими фактами. Частина з них відповіли, засудивши російське вторгнення і запевнивши, що спробують посилити контроль за поставками своєї електроніки.
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