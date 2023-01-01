Опубліковали список західних компаній, чиї компоненти є в Shahed-136





Дані розслідування опублікувала громадська організація "Незалежна антикорупційна комісія" (НАКО), пише



У великому звіті, який складений НАКО спільно з Міжнародним партнерством з прав людини (IPHR), Truth Hounds і Global Diligence LLP, докладно описані десять російських атак із застосуванням іранських дронів-камікадзе Shahed-136.



"Цілями атак були житлові будинки, електростанції, підприємства, школа і дитячий літній табір. У кожному випадку в звіті розглядається контекст атаки, наявність військових об'єктів або активність поблизу від цілі", – повідомляє НАКО.



Автори звіту підкреслюють, що атаки Shahed-136 були навмисно спрямовані проти цивільного населення та інфраструктури, без відчутної військової переваги, що вказує на основну мету таких ударів – терор цивільного населення.



У звіті окремо зазначено, що використовувані агресором дрони виготовлені з використанням великої кількості західних компонентів.



Зокрема конструкція "Шахедів" включає компоненти, виготовлені наступними компаніями:



◾ Adesto Technologies (США);



◾ Analog Devices (США);



◾ Freescale (США);



◾ Hemisphere (США);



◾ Hitec USA Group (США);



◾ International Rectifier (США);



◾ Marvell Technology (США);



◾ Maxim Integrated (США);



◾ Micrel Semiconductor (США);



◾ Micron Technology (США);



◾ Texas Instruments (США);



◾ Murata Manufacturing (Японія);



◾ Tallysman (Канада);



◾ STMicroelectronics (Швейцарія).



Укладачі звіту підкреслили, що всім компаніям з цього списку було відправлено запити з проханням озвучити свою позицію за цими фактами. Частина з них відповіли, засудивши російське вторгнення і запевнивши, що спробують посилити контроль за поставками своєї електроніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Група експертів встановила перелік західних компаній, чиї компоненти використовуються при виробництві дронів-камікадзе Shahed-136, якими росія атакує Україну.Дані розслідування опублікувала громадська організація "Незалежна антикорупційна комісія" (НАКО), пише УНІАН У великому звіті, який складений НАКО спільно з Міжнародним партнерством з прав людини (IPHR), Truth Hounds і Global Diligence LLP, докладно описані десять російських атак із застосуванням іранських дронів-камікадзе Shahed-136."Цілями атак були житлові будинки, електростанції, підприємства, школа і дитячий літній табір. У кожному випадку в звіті розглядається контекст атаки, наявність військових об'єктів або активність поблизу від цілі", – повідомляє НАКО.Автори звіту підкреслюють, що атаки Shahed-136 були навмисно спрямовані проти цивільного населення та інфраструктури, без відчутної військової переваги, що вказує на основну мету таких ударів – терор цивільного населення.У звіті окремо зазначено, що використовувані агресором дрони виготовлені з використанням великої кількості західних компонентів.◾ Adesto Technologies (США);◾ Analog Devices (США);◾ Freescale (США);◾ Hemisphere (США);◾ Hitec USA Group (США);◾ International Rectifier (США);◾ Marvell Technology (США);◾ Maxim Integrated (США);◾ Micrel Semiconductor (США);◾ Micron Technology (США);◾ Texas Instruments (США);◾ Murata Manufacturing (Японія);◾ Tallysman (Канада);◾ STMicroelectronics (Швейцарія).Укладачі звіту підкреслили, що всім компаніям з цього списку було відправлено запити з проханням озвучити свою позицію за цими фактами. Частина з них відповіли, засудивши російське вторгнення і запевнивши, що спробують посилити контроль за поставками своєї електроніки.

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