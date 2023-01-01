Опубліковали список західних компаній, чиї компоненти є в Shahed-136

Опубліковали список західних компаній, чиї компоненти є в Shahed-136
Група експертів встановила перелік західних компаній, чиї компоненти використовуються при виробництві дронів-камікадзе Shahed-136, якими росія атакує Україну.

Дані розслідування опублікувала громадська організація "Незалежна антикорупційна комісія" (НАКО), пише УНІАН.

У великому звіті, який складений НАКО спільно з Міжнародним партнерством з прав людини (IPHR), Truth Hounds і Global Diligence LLP, докладно описані десять російських атак із застосуванням іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

"Цілями атак були житлові будинки, електростанції, підприємства, школа і дитячий літній табір. У кожному випадку в звіті розглядається контекст атаки, наявність військових об'єктів або активність поблизу від цілі", – повідомляє НАКО.

Автори звіту підкреслюють, що атаки Shahed-136 були навмисно спрямовані проти цивільного населення та інфраструктури, без відчутної військової переваги, що вказує на основну мету таких ударів – терор цивільного населення.

У звіті окремо зазначено, що використовувані агресором дрони виготовлені з використанням великої кількості західних компонентів.

Зокрема конструкція "Шахедів" включає компоненти, виготовлені наступними компаніями:

◾ Adesto Technologies (США);

◾ Analog Devices (США);

◾ Freescale (США);

◾ Hemisphere (США);

◾ Hitec USA Group (США);

◾ International Rectifier (США);

◾ Marvell Technology (США);

◾ Maxim Integrated (США);

◾ Micrel Semiconductor (США);

◾ Micron Technology (США);

◾ Texas Instruments (США);

◾ Murata Manufacturing (Японія);

◾ Tallysman (Канада);

◾ STMicroelectronics (Швейцарія).

Укладачі звіту підкреслили, що всім компаніям з цього списку було відправлено запити з проханням озвучити свою позицію за цими фактами. Частина з них відповіли, засудивши російське вторгнення і запевнивши, що спробують посилити контроль за поставками своєї електроніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Опубліковали список західних компаній, чиї компоненти є в Shahed-136
Сьогодні, 20:32
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 липня
Сьогодні, 20:00
Волинські поліцейські отримали подяки, грамоти та відзнаки. ФОТО
Сьогодні, 19:12
На Сіверському та Слобожанському напрямках росія здійснила невдалі спроби проникнення ДРГ, – Генштаб
Сьогодні, 18:42
На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Карпук
Сьогодні, 18:20
Схожі новини
На Сіверському та Слобожанському напрямках росія здійснила невдалі спроби проникнення ДРГ, – Генштаб На Сіверському та Слобожанському напрямках росія здійснила невдалі спроби проникнення ДРГ, – Генштаб
Сьогодні, 18:42
На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Карпук На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Карпук
Сьогодні, 18:20
Ворожа ДРГ намагалася проникнути на Сумщину та вбила двох цивільних у прикордонному селі Ворожа ДРГ намагалася проникнути на Сумщину та вбила двох цивільних у прикордонному селі
Сьогодні, 17:50
Укріплюється вся лінія оборони: військові посилюють північний кордон через ситуацію на ЗАЕС, – Наєв Укріплюється вся лінія оборони: військові посилюють північний кордон через ситуацію на ЗАЕС, – Наєв
Сьогодні, 17:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Опубліковали список західних компаній, чиї компоненти є в Shahed-136
Сьогодні, 20:32
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинські поліцейські отримали подяки, грамоти та відзнаки. ФОТО
Сьогодні, 19:12
 0
На Сіверському та Слобожанському напрямках росія здійснила невдалі спроби проникнення ДРГ, – Генштаб
Сьогодні, 18:42
 0
На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Карпук
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8