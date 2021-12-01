У Луцькому районі автобус збив двох дітей: розповіли деталі
Сьогодні, 21:10
У селі Княгининок Луцького району автобус збив двох неповнолітніх. Постраждалого хлопчика у комі доставили в лікарню.
Про це розповів Суспільному керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.
Аварія сталася 4 липня, орієнтовно о 15:00
"Я тільки вже побачила, як дитина лежала. Це автобус Луцьк-Ковель і він не їхав швидко. Діти місцеві, живуть неподалік", – розповіла продавчиня хлібного кіоску, що працює неподалік місця ДТП, Раїса Радчук.
Найбільше травмувався хлопчик шкільного віку. Він учень 5 класу, йому 10 років. Дитину із політравмою та у стані коми доставили у обласну дитячу лікарню.
Другу травмовану – дівчину 13 років, теж ушпиталили. У неї внаслідок аварії травмована нога.
Нам місці події працювали правоохоронці. Зі слів слідчого Луцького районного управління поліції Сергія Ткачука, наразі слідство встановлює усі обставини ДТП.
Поспілкуватися з водієм автобуса журналістам не вдалося.
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Про це розповів Суспільному керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.
Аварія сталася 4 липня, орієнтовно о 15:00
"Я тільки вже побачила, як дитина лежала. Це автобус Луцьк-Ковель і він не їхав швидко. Діти місцеві, живуть неподалік", – розповіла продавчиня хлібного кіоску, що працює неподалік місця ДТП, Раїса Радчук.
Найбільше травмувався хлопчик шкільного віку. Він учень 5 класу, йому 10 років. Дитину із політравмою та у стані коми доставили у обласну дитячу лікарню.
Другу травмовану – дівчину 13 років, теж ушпиталили. У неї внаслідок аварії травмована нога.
Нам місці події працювали правоохоронці. Зі слів слідчого Луцького районного управління поліції Сергія Ткачука, наразі слідство встановлює усі обставини ДТП.
Поспілкуватися з водієм автобуса журналістам не вдалося.
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