У Луцькому районі автобус збив двох дітей: розповіли деталі

У Луцькому районі автобус збив двох дітей: розповіли деталі
У селі Княгининок Луцького району автобус збив двох неповнолітніх. Постраждалого хлопчика у комі доставили в лікарню.

Про це розповів Суспільному керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.

Аварія сталася 4 липня, орієнтовно о 15:00

"Я тільки вже побачила, як дитина лежала. Це автобус Луцьк-Ковель і він не їхав швидко. Діти місцеві, живуть неподалік", – розповіла продавчиня хлібного кіоску, що працює неподалік місця ДТП, Раїса Радчук.

Найбільше травмувався хлопчик шкільного віку. Він учень 5 класу, йому 10 років. Дитину із політравмою та у стані коми доставили у обласну дитячу лікарню.

Другу травмовану – дівчину 13 років, теж ушпиталили. У неї внаслідок аварії травмована нога.

Нам місці події працювали правоохоронці. Зі слів слідчого Луцького районного управління поліції Сергія Ткачука, наразі слідство встановлює усі обставини ДТП.

Поспілкуватися з водієм автобуса журналістам не вдалося.


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Теги: ДТП, аварія, Княгининок
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