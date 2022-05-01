У великому новгороді в росії загорілась ТЕЦ





Про це пише



Ввечері 4 липня загорілася Лузька ТЕЦ у великому. Площа пожежі становила 2,3 тисячі квадратних метрів.



Після 20:30 росіяни заявили, що вогонь локалізували та ліквідували "відкрите горіння".



Ця ТЕЦ введена в експлуатацію 2009 року. Вона забезпечує резерв системи теплопостачання великого новгорода.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У великому новгороді в росії загорілася теплоелектроцентраль, площа пожежі склала більше 2 тисяч квадратних метрів.Про це пише "Українська правда" з посиланням на російське пропагандистське агентство "РИА Новости"Ввечері 4 липня загорілася Лузька ТЕЦ у великому. Площа пожежі становила 2,3 тисячі квадратних метрів.Після 20:30 росіяни заявили, що вогонь локалізували та ліквідували "відкрите горіння".Ця ТЕЦ введена в експлуатацію 2009 року. Вона забезпечує резерв системи теплопостачання великого новгорода.

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