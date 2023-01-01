На Бердянському напрямку ЗСУ просунулися на два кілометри. Добрі новини від ВолиньPost за 4 липня
04 липень, 23:04
Із кожним днем протистояння українці та українки доводять свою міць, злагодженість та стають ще ближчими до перемоги. Про це свідчать успіхи сил оборони на фронті!
Про позитивні новини 4 липня – у традиційній рубриці.
У громаді на Волині для переселенців організовують безкоштовну екскурсію
В Олиці для внутрішньо переміщених осіб організовують безкоштовну екскурсію селищем. Екскурсія відбудеться 6 липня.
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За минулу добу ЗСУ ліквідували майже вісім сотень окупантів
Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 4 липня. Отже, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 231030 (+770) осіб,
- танків ‒ 4059 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7908 (+9) од,
- артилерійських систем – 4252 (+32) од,
- РСЗВ – 647 (+6) од,
- засобів ППО ‒ 394 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3602 (+29),
- крилатих ракет ‒ 1264 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6843 (+9) од,
- спеціальної техніки ‒ 590 (+0).
Випускник з Волині склав мультитест на 200 балів
Випускник Гутянського ліцею Заболоттівської селищної ради Данилюк Артем склав національний мультипредметний тест з української мови на 200 балів.
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
У Луцьку у самому центрі міста (на Театральному майдані) монтують доволі масштабні конструкції. Тож не дивно, що об’єкт викликає зацікавлення у лучан і запитання – що ж тут буде?
Відповідаємо – у центрі Луцька монтують тимчасовий культурний простір «Модуль тимчасовості» (МОТ), як його називають організатори – найбільший арт-проєкт року. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили на місці монтажу та у громадській організації «Алгоритм дій», за сприяння якої, а також міськради виставка приїхала до Луцька після того, як вже була презентована у Києві та Дніпрі.
Відомо, що це буде двоповерхова будівля, складена з 27 контейнерів-модулів, із виставкою робіт світових та українських художників. Тут також проведуть серію кінопоказів і лекцій. Мета проєкту — привернути ще більше уваги до України та зібрати кошти на відновлення культурних установ, які постраждали внаслідок російської агресії.
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На Бердянському напрямку ЗСУ просунулися на 2 км
На таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій і продовжують просуватися вперед. Так, на Бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування вглибину ворога до 2 км. Закріплюємось на зайнятих рубежах, проводимо аеророзвідку місцевості, завдаємо ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюється контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування. Ворог чинить запеклий спротив, проте ми системно тиснемо на певні ділянки фронту, продавлюємо і нищимо бойовий потенціал окупаційних військ.
Воїна з Волині Василя Кияновського нагородили «Золотим хрестом» від Головнокомандувача ЗСУ
Василя Кияновського, військового з селища Головне, нагородили відзнакою Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного «Золотий хрест».
Боєць нині на фронті. Василь отримав гідну нагороду, він заслужив її, наполегливо працюючи. Вклав чимало сил і терпіння. Дякуємо за захист!
У місті на Волині шестеро випускників ліцеїв склали мультитест на 200 балів. ФОТО
Шестеро випускників ліцеїв у Нововолинську склали національний мультипредметний тест на 200 балів. Максимальну кількість балів на НМТ отримали:
1. Олександра Доновська, Нововолинський ліцей № 2 – українська мова.
2. Олександр Гоменюк і 3. Борис Козачок, Нововолинський ліцей № 3 - математика.
4. Сергій Панько, Нововолинський ліцей № 4 імені Тараса Шевченка - біологія.
5. Владислав Осадчук, Нововолинський ліцей № 8 – математика.
6. Арсен Монець, Нововолинський ліцей № 8 – історія.
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Про позитивні новини 4 липня – у традиційній рубриці.
У громаді на Волині для переселенців організовують безкоштовну екскурсію
В Олиці для внутрішньо переміщених осіб організовують безкоштовну екскурсію селищем. Екскурсія відбудеться 6 липня.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
За минулу добу ЗСУ ліквідували майже вісім сотень окупантів
Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 4 липня. Отже, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 231030 (+770) осіб,
- танків ‒ 4059 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7908 (+9) од,
- артилерійських систем – 4252 (+32) од,
- РСЗВ – 647 (+6) од,
- засобів ППО ‒ 394 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3602 (+29),
- крилатих ракет ‒ 1264 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6843 (+9) од,
- спеціальної техніки ‒ 590 (+0).
Випускник з Волині склав мультитест на 200 балів
Випускник Гутянського ліцею Заболоттівської селищної ради Данилюк Артем склав національний мультипредметний тест з української мови на 200 балів.
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
У Луцьку у самому центрі міста (на Театральному майдані) монтують доволі масштабні конструкції. Тож не дивно, що об’єкт викликає зацікавлення у лучан і запитання – що ж тут буде?
Відповідаємо – у центрі Луцька монтують тимчасовий культурний простір «Модуль тимчасовості» (МОТ), як його називають організатори – найбільший арт-проєкт року. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили на місці монтажу та у громадській організації «Алгоритм дій», за сприяння якої, а також міськради виставка приїхала до Луцька після того, як вже була презентована у Києві та Дніпрі.
Відомо, що це буде двоповерхова будівля, складена з 27 контейнерів-модулів, із виставкою робіт світових та українських художників. Тут також проведуть серію кінопоказів і лекцій. Мета проєкту — привернути ще більше уваги до України та зібрати кошти на відновлення культурних установ, які постраждали внаслідок російської агресії.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
На Бердянському напрямку ЗСУ просунулися на 2 км
На таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій і продовжують просуватися вперед. Так, на Бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування вглибину ворога до 2 км. Закріплюємось на зайнятих рубежах, проводимо аеророзвідку місцевості, завдаємо ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюється контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування. Ворог чинить запеклий спротив, проте ми системно тиснемо на певні ділянки фронту, продавлюємо і нищимо бойовий потенціал окупаційних військ.
Воїна з Волині Василя Кияновського нагородили «Золотим хрестом» від Головнокомандувача ЗСУ
Василя Кияновського, військового з селища Головне, нагородили відзнакою Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного «Золотий хрест».
Боєць нині на фронті. Василь отримав гідну нагороду, він заслужив її, наполегливо працюючи. Вклав чимало сил і терпіння. Дякуємо за захист!
У місті на Волині шестеро випускників ліцеїв склали мультитест на 200 балів. ФОТО
Шестеро випускників ліцеїв у Нововолинську склали національний мультипредметний тест на 200 балів. Максимальну кількість балів на НМТ отримали:
1. Олександра Доновська, Нововолинський ліцей № 2 – українська мова.
2. Олександр Гоменюк і 3. Борис Козачок, Нововолинський ліцей № 3 - математика.
4. Сергій Панько, Нововолинський ліцей № 4 імені Тараса Шевченка - біологія.
5. Владислав Осадчук, Нововолинський ліцей № 8 – математика.
6. Арсен Монець, Нововолинський ліцей № 8 – історія.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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