У Польщі посеред лісу знайшли тіло українки
Сьогодні, 01:02
Лісники під час прибирання лісу в місті Карпач (Нижньосілезьке воєводство) натрапили на тіло жінки. На місце події викликали поліцію та прокуратуру.
Про це повідомляє wprost.pl.
Пишуть, що тіло жінки було в наметі. Правоохоронці зʼясували, що загибла – 38-річна громадянка України.
Наразі деталі невідомі. Поліція не інформує попередньо, чи на тілі українки були наявні якісь ушкодження, які б могли свідчити про причетність до її смерті сторонніх осіб. Відомо лише, що тіло жінки направили на розтин, після якого буде встановлено причину смерті.
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Про це повідомляє wprost.pl.
Пишуть, що тіло жінки було в наметі. Правоохоронці зʼясували, що загибла – 38-річна громадянка України.
Наразі деталі невідомі. Поліція не інформує попередньо, чи на тілі українки були наявні якісь ушкодження, які б могли свідчити про причетність до її смерті сторонніх осіб. Відомо лише, що тіло жінки направили на розтин, після якого буде встановлено причину смерті.
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