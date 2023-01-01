У Польщі посеред лісу знайшли тіло українки





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Пишуть, що тіло жінки було в наметі. Правоохоронці зʼясували, що загибла – 38-річна громадянка України.



Наразі деталі невідомі. Поліція не інформує попередньо, чи на тілі українки були наявні якісь ушкодження, які б могли свідчити про причетність до її смерті сторонніх осіб. Відомо лише, що тіло жінки направили на розтин, після якого буде встановлено причину смерті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лісники під час прибирання лісу в місті Карпач (Нижньосілезьке воєводство) натрапили на тіло жінки. На місце події викликали поліцію та прокуратуру.Про це повідомляє wprost.pl Пишуть, що тіло жінки було в наметі. Правоохоронці зʼясували, що загибла – 38-річна громадянка України.Наразі деталі невідомі. Поліція не інформує попередньо, чи на тілі українки були наявні якісь ушкодження, які б могли свідчити про причетність до її смерті сторонніх осіб. Відомо лише, що тіло жінки направили на розтин, після якого буде встановлено причину смерті.

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