На Волині чоловік намагався підкупити прикордонника за тисячу доларів, аби виїхати з України





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Як йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, 13 березня чоловік намагався виїхати з України через пункт пропуску «Шегині», але йому відмовили, бо він не підтвердив мету поїздки. Після цього він вирішив спробувати вдруге, підкупивши прикордонника.



Ввечері того ж дня він зателефонував до інспектора прикордонної служби і запропонував гроші в обмін на обіцянку безперешкодно пропустити його через кордон. Звідки чоловік взяв номер його мобільного і чи був він знайомий зі службовцем до цього, невідомо.



За два дні обвинувачений зустрівся з ним у Володимирі та підтвердив умови. Судячи з усього, прикордонник попередив правоохоронців, оскільки, як повідомляла Держприкордонслужба, про наміри порушника охоронці кордону дізналися заздалегідь.



16 березня чоловік приїхав у пункт пропуску «Устилуг» і дав прикордоннику 1 тис. доларів. Після цього порушника затримали та згодом вручили підозру за ч.1 ст. 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди).



У травні чоловік підписав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя Тетяна Пустовойт на засіданні 29 червня цю угоду затвердила. Порушнику призначили обумовлене сторонами покарання – 51 тис. грн штрафу. Тисячу доларів конфіскують в дохід держави.



Вирок поки ще не набрав законної сили. Щоправда, враховуючи те, що сторони підписали угоду, то, ймовірно, оскаржувати вирок ніхто не буде.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд призначив 51 тис. грн штрафу чоловікові, який в пункті пропуску «Устилуг» намагався підкупити прикордонника за 1 тис. доларів. Чоловік хотів, аби за гроші службовець дозволив йому виїхати з України.Про це повідомляє Zaxid.net Як йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, 13 березня чоловік намагався виїхати з України через пункт пропуску «Шегині», але йому відмовили, бо він не підтвердив мету поїздки. Після цього він вирішив спробувати вдруге, підкупивши прикордонника.Ввечері того ж дня він зателефонував до інспектора прикордонної служби і запропонував гроші в обмін на обіцянку безперешкодно пропустити його через кордон. Звідки чоловік взяв номер його мобільного і чи був він знайомий зі службовцем до цього, невідомо.За два дні обвинувачений зустрівся з ним у Володимирі та підтвердив умови. Судячи з усього, прикордонник попередив правоохоронців, оскільки, як повідомляла Держприкордонслужба, про наміри порушника охоронці кордону дізналися заздалегідь.16 березня чоловік приїхав у пункт пропуску «Устилуг» і дав прикордоннику 1 тис. доларів. Після цього порушника затримали та згодом вручили підозру за ч.1 ст. 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди).У травні чоловік підписав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя Тетяна Пустовойт на засіданні 29 червня цю угоду затвердила. Порушнику призначили обумовлене сторонами покарання – 51 тис. грн штрафу. Тисячу доларів конфіскують в дохід держави.Вирок поки ще не набрав законної сили. Щоправда, враховуючи те, що сторони підписали угоду, то, ймовірно, оскаржувати вирок ніхто не буде.

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