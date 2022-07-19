Волинянка виборола «золото» на чемпіонаті Європи з пляжної боротьби





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У ваговій категорії до 50 кг, здобувши дві перемоги над спортсменками Франції та Іспанії, звання чемпіонки виборола вихованка Ковельської ДЮСШ №1 імені Петра Стуса Софія Поремчук.



"Вітаємо нашу юну спортсменку, тренера Олександра Мілехіна, усіх, хто вболівав і підтримував Софію.



Бажаємо дівчині вдалих виступів на наступних змаганнях", – пишуть на сайті міськради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У французькому містечку Сен-Лоран-дю-Вар, що неподалік Ніцци, відбувся чемпіонат Європи з пляжної боротьби серед юнаків та дівчат віком до 17 років.Про це повідомляє Ковельська міська рада У ваговій категорії до 50 кг, здобувши дві перемоги над спортсменками Франції та Іспанії, звання чемпіонки виборола вихованка Ковельської ДЮСШ №1 імені Петра Стуса"Вітаємо нашу юну спортсменку, тренера, усіх, хто вболівав і підтримував Софію.Бажаємо дівчині вдалих виступів на наступних змаганнях", – пишуть на сайті міськради.

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