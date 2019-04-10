До зупинки – кілометр: мешканці Струмівки не можуть доїхати до Луцька





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Відомо, що раніше завдяки цьому маршруту мешканці вулиці Сільської та прилеглих, могли зручно доїхати до Луцька. Тепер, щоб пенсіонерам дістатись до ринку чи лікарні, їм доводиться долати чималу відстань: або кілометр до вулиці, де курсує маршрут №3, або взагалі майже 3 кілометри, щоб сісти на автобус №7. Найбільше страждають від цього – місцеві пенсіонери.



Як розповів начальник відділу транспорту Луцької міської ради Віктор Главічка, мешканці села Небіжка неодноразово звертались до управління із проханням налагодити зручне сполучення з їхнього села до Луцька і навпаки.



«Село Небіжка відноситься до Луцької територіальної громади. І, відповідно, люди зверталися, жителі села Небіжка, на забезпечення дієвого перевезення до центру громади – міста Луцька. Мова була з перевізником. Перевізник частково не виконував рейси в суботу, вихідні дні, неділю. Мною був оголошений конкурс, з'явився перевізник і жителі села Небіжка зараз задоволені, ми організували перевезення», – розповів начальник відділу транспорту Луцької міської ради Віктор Главічка.



Новий маршрут організований Луцькрадою сполученням Луцьк – Небіжка став популярнішим і перевізник, який їздив за маршрутом«Струмівка – Небіжка» відмовився їздити.



«Перевізнику стало не вигідно їздити, тому що Луцька міська територіальна громада забирає всіх пасажирів. І зараз, буквально в п'ятницю, перевізник звернувся про зміну схеми руху. Тому що кожен хоче заробити, щоб заплатити податки і заплатити заробітну плату водію», – повідомила заступниця начальника відділу транспорту та пасажирськи перевезень Волинської ОДА Тетяна Матвійчук.



Про розв'язання цієї проблеми буде відомо згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Струмівці треба йти щонайменше кілометр до зупинки, аби доїхати до Луцька. Люди бідкаються, адже нещодавно вулицею перестала їздити маршрутка сполученням «Струмівка – Небіжка».Про йдеться у сюжеті «Конкурент TV» Відомо, що раніше завдяки цьому маршруту мешканці вулиці Сільської та прилеглих, могли зручно доїхати до Луцька. Тепер, щоб пенсіонерам дістатись до ринку чи лікарні, їм доводиться долати чималу відстань: або кілометр до вулиці, де курсує маршрут №3, або взагалі майже 3 кілометри, щоб сісти на автобус №7. Найбільше страждають від цього – місцеві пенсіонери.Як розповів начальник відділу транспорту Луцької міської ради, мешканці села Небіжка неодноразово звертались до управління із проханням налагодити зручне сполучення з їхнього села до Луцька і навпаки.«Село Небіжка відноситься до Луцької територіальної громади. І, відповідно, люди зверталися, жителі села Небіжка, на забезпечення дієвого перевезення до центру громади – міста Луцька. Мова була з перевізником. Перевізник частково не виконував рейси в суботу, вихідні дні, неділю. Мною був оголошений конкурс, з'явився перевізник і жителі села Небіжка зараз задоволені, ми організували перевезення», – розповів начальник відділу транспорту Луцької міської ради Віктор Главічка.Новий маршрут організований Луцькрадою сполученням Луцьк – Небіжка став популярнішим і перевізник, який їздив за маршрутом«Струмівка – Небіжка» відмовився їздити.«Перевізнику стало не вигідно їздити, тому що Луцька міська територіальна громада забирає всіх пасажирів. І зараз, буквально в п'ятницю, перевізник звернувся про зміну схеми руху. Тому що кожен хоче заробити, щоб заплатити податки і заплатити заробітну плату водію», – повідомила заступниця начальника відділу транспорту та пасажирськи перевезень Волинської ОДАПро розв'язання цієї проблеми буде відомо згодом.

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