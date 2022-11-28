«Небесний фотограф»: у Луцьку відкриють виставку загиблого Героя з Волині Максима Бурди

Максима Бурди.



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Офіційне відкриття виставки «Небесний фотограф» відбудеться 8 липня 2023 року, о 17:00 годині.



Місце: Музей сучасного українського мистецтва Корсаків (Луцьк, вул. Карбишева, 1).



"Вшануймо пам'ять і талант полеглого воїна, адже навіть під час війни Максим Бурда вмів бачити красу життя. Життя, яке ми маємо такою ціною", – йдеться в дописі.



Нагадаємо, Максим народився на Волині, у місті Ковель. Від початку повномасштабного вторгнення Росії пішов добровольцем на війну. Він був оператором БпЛА у складі третьої окремої штурмової бригади полку Азов.



14 березня 2023 року президент України Володимир Зеленський нагородив посмертно Максима Бурду орденом "За мужність" ІІІ ступеня.



Після загибелі чоловіка його дівчина Марія Лукашук та мама Ірина Максимук організовують виставки фоторобіт Максима.

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