Курс валют у Луцьку 5 липня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.72, а продають за – 40.95.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.07, а продають за 9,18.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 липня готівковий курс долара становить 36.75, продають його за 37.25.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.72, а продають за – 40.95.Щодо польського злотого, то його купують за 9.07, а продають за 9,18.

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