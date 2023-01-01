Курс валют у Луцьку 5 липня
Сьогодні, 09:05
5 липня готівковий курс долара становить 36.75, продають його за 37.25.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.72, а продають за – 40.95.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.07, а продають за 9,18.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.72, а продають за – 40.95.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.07, а продають за 9,18.
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