Тривають важкі бої на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, – Генштаб

Розпочалася чотириста дев’яносто сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь Харківської області.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Крім того, зафіксовано 47 авіаційних ударів та здійснено 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність, активізував диверсійно розвідувальну діяльність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Це, зокрема, Гірськ, Карповичі, Михальчина Слобода, Чайкине Чернігівської області; Середина-Буда, Вовківка, Миропілля, Рясне Сумської області та Одноробівка, Уди, Вовчанськ, Охрімівка, Землянки Харківської області.На Куп’янському напрямку противник намагався наступати в районі південніше Новоселівського Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону - відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка та Кислівка Харківської області.На Лиманському напрямку протягом доби, за підтримки авіації, противник робив спроби витіснити наші війська з займаних позицій в районах західніше Нововодяного та південніше Діброви Луганської області, успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Берестове, Веселе і Роздолівка Донецької області.На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка Донецької області. Разом з тим, наші воїни продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Хромове, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Олександро-Шультине та Північне Донецької області.На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Авдіївка Донецької області. У той же час, противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Очеретине, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області.На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Гостре, Мар'їнка та Побєда Донецької області.На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Вугледару Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Макарівка та Зелене Поле Донецької області.На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Рівнопілля Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я Запорізької області; Зміївка, Львове, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Станіслав Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.В тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську Херсонської області відзначено збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції. За характером протікання хвороба має ознаки холери. Окупаційна так звана влада не визнає збільшення кількості захворюваності, намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні, розпочала приховану вакцинацію від холери представників так званих адміністрацій і їх найближчого оточення.Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, 3 - по зенітно-ракетних комплексам та 1 - по пункту управління ворога. Крім того, нашими захисниками було знищено 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 4 склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.