У ЗСУ повідомили про знищення російського складу у Макіївці

У ЗСУ повідомили про знищення російського складу у Макіївці
Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України заявив про знищення 4 липня складу армії рф в окупованому місті Макіївка Донецької області.

Про це пише Українська правда з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 4 липня в окупованій Макіївці пролунали кілька вибухів, після "прильотів" над містом здійнялися клуби диму.

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Теги: Росія, Україна, війна
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