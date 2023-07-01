У ЗСУ повідомили про знищення російського складу у Макіївці





Про це пише



"Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що ввечері 4 липня в окупованій Макіївці пролунали кілька вибухів, після "прильотів" над містом здійнялися клуби диму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України заявив про знищення 4 липня складу армії рф в окупованому місті Макіївка Донецької області.Про це пише Українська правда з посиланням на СтратКом ЗСУ."Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що ввечері 4 липня в окупованій Макіївці пролунали кілька вибухів, після "прильотів" над містом здійнялися клуби диму.

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