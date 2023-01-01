На Черкащині голова районного суду виправдовувала звірства росіян, – СБУ

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру судді, яка виправдовувала російську агресію в Україні.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на суддю Звенигородського райсуду Черкаської області, яка заперечувала збройну агресію рф і виправдовувала воєнні злочини рашистів. На момент документування злочину фігурантка перебувала на посаді голови районного суду.У розпорядженні СБУ є записи розмов, де вона не приховує свою проросійську позицію і постійно повторює наративи кремля про війну в Україні.Задокументовано, що посадовиця підтримувала захоплення Криму та Мелітополя і вихваляла запровадження там «російського законодавства».Крім того, вона виправдовувала воєнні злочини рф проти цивільних. Наприклад, ракетний удар рашистів по багатоквартирному будинку у Дніпрі в січні цього року вона «оцінила» як «супутні втрати» під час війни.На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).За даними слідства, раніше жінка була суддею Якимівського райсуду у Запорізькій області. Через тимчасову окупацію цієї території у червні 2022 року її відрядили до Черкащини, де призначили спочатку суддею, а потім обрали головою районного суду.Згодом фігурантка планувала подати у відставку, переїхати до Криму, але при цьому одержувати довічну пенсію судді з українського бюджету.Однак співробітники Служби безпеки спільно з ДБР зірвали її плани – задокументували злочинні дії і наразі проводять розслідування, щоб притягнути зловмисницю до відповідальності.Під час обшуків у фігурантки виявлено та вилучено іноземну валюту, в тому числі російські рублі, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.