На Черкащині голова районного суду виправдовувала звірства росіян, – СБУ

На Черкащині голова районного суду виправдовувала звірства росіян, – СБУ
За матеріалами СБУ повідомлено про підозру судді, яка виправдовувала російську агресію в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на суддю Звенигородського райсуду Черкаської області, яка заперечувала збройну агресію рф і виправдовувала воєнні злочини рашистів. На момент документування злочину фігурантка перебувала на посаді голови районного суду.

У розпорядженні СБУ є записи розмов, де вона не приховує свою проросійську позицію і постійно повторює наративи кремля про війну в Україні.

Задокументовано, що посадовиця підтримувала захоплення Криму та Мелітополя і вихваляла запровадження там «російського законодавства».

Крім того, вона виправдовувала воєнні злочини рф проти цивільних. Наприклад, ракетний удар рашистів по багатоквартирному будинку у Дніпрі в січні цього року вона «оцінила» як «супутні втрати» під час війни.
На Черкащині голова районного суду виправдовувала звірства росіян, – СБУ

На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).
На Черкащині голова районного суду виправдовувала звірства росіян, – СБУ

За даними слідства, раніше жінка була суддею Якимівського райсуду у Запорізькій області. Через тимчасову окупацію цієї території у червні 2022 року її відрядили до Черкащини, де призначили спочатку суддею, а потім обрали головою районного суду.

Згодом фігурантка планувала подати у відставку, переїхати до Криму, але при цьому одержувати довічну пенсію судді з українського бюджету.
На Черкащині голова районного суду виправдовувала звірства росіян, – СБУ

Однак співробітники Служби безпеки спільно з ДБР зірвали її плани – задокументували злочинні дії і наразі проводять розслідування, щоб притягнути зловмисницю до відповідальності.

Під час обшуків у фігурантки виявлено та вилучено іноземну валюту, в тому числі російські рублі, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.
На Черкащині голова районного суду виправдовувала звірства росіян, – СБУ

Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: СБУ, Черкащина, суддя, рф
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