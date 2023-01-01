Росія втратила за минулу добу ще 670 окупантів
Сьогодні, 09:30
За минулу добу Збройні сили знищили близько 670 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 231700 (+670) осіб ліквідовано,
◾ танків ‒ 4 062 (+3) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 7 917 (+9) од,
◾ артилерійських систем – 4 288 (+36) од,
◾ РСЗВ – 656 (+9) од,
◾ засоби ППО ‒ 395 (+1) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 309 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3614 (+12),
◾ крилаті ракети ‒ 1 264 (+0),
◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6 865 (+22) од,
спеціальна техніка ‒ 598 (+8).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 231700 (+670) осіб ліквідовано,
◾ танків ‒ 4 062 (+3) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 7 917 (+9) од,
◾ артилерійських систем – 4 288 (+36) од,
◾ РСЗВ – 656 (+9) од,
◾ засоби ППО ‒ 395 (+1) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 309 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3614 (+12),
◾ крилаті ракети ‒ 1 264 (+0),
◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6 865 (+22) од,
спеціальна техніка ‒ 598 (+8).
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