Росія втратила за минулу добу ще 670 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:



◾ особового складу ‒ близько 231700 (+670) осіб ліквідовано,



◾ танків ‒ 4 062 (+3) од,



◾ бойових броньованих машин ‒ 7 917 (+9) од,



◾ артилерійських систем – 4 288 (+36) од,



◾ РСЗВ – 656 (+9) од,



◾ засоби ППО ‒ 395 (+1) од,



◾ літаків – 315 (+0) од,



◾ гелікоптерів – 309 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3614 (+12),



◾ крилаті ракети ‒ 1 264 (+0),



◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6 865 (+22) од,



спеціальна техніка ‒ 598 (+8).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Збройні сили знищили близько 670 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.◾ особового складу ‒ близько 231700 (+670) осіб ліквідовано,◾ танків ‒ 4 062 (+3) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 7 917 (+9) од,◾ артилерійських систем – 4 288 (+36) од,◾ РСЗВ – 656 (+9) од,◾ засоби ППО ‒ 395 (+1) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 309 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3614 (+12),◾ крилаті ракети ‒ 1 264 (+0),◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6 865 (+22) од,спеціальна техніка ‒ 598 (+8).

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