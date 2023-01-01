Росія втратила за минулу добу ще 670 окупантів

Росія втратила за минулу добу ще 670 окупантів
За минулу добу Збройні сили знищили близько 670 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

◾ особового складу ‒ близько 231700 (+670) осіб ліквідовано,

◾ танків ‒ 4 062 (+3) од,

◾ бойових броньованих машин ‒ 7 917 (+9) од,

◾ артилерійських систем – 4 288 (+36) од,

◾ РСЗВ – 656 (+9) од,

◾ засоби ППО ‒ 395 (+1) од,

◾ літаків – 315 (+0) од,

◾ гелікоптерів – 309 (+0) од,

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3614 (+12),

◾ крилаті ракети ‒ 1 264 (+0),

◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6 865 (+22) од,

спеціальна техніка ‒ 598 (+8).

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Теги: Росія, Україна, війна
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