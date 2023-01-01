Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Івана Полуфакіна

Івана Полуфакіна.



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"Сьогодні, 5 липня, орієнтовно о 16.30 кортеж з тілом захисника



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 5 липня, на Волині зустрінуть загиблого воїнаПро це повідомили у Ратнівській громаді."Сьогодні, 5 липня, орієнтовно о 16.30 кортеж з тілом захисника Полуфакіна Івана Олександровича , жителя смт Ратне, прибуде в м. Ковель. Орієнтовний час прибуття в смт Ратне - 17.00-17.30. Просимо лишити всі справи та гідно зустріти Героя, який віддав найцінніше- життя", - йдеться в повідомленні.

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