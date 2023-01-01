Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Івана Полуфакіна
Сьогодні, 10:10
Сьогодні, 5 липня, на Волині зустрінуть загиблого воїна Івана Полуфакіна.
Про це повідомили у Ратнівській громаді.
"Сьогодні, 5 липня, орієнтовно о 16.30 кортеж з тілом захисника Полуфакіна Івана Олександровича, жителя смт Ратне, прибуде в м. Ковель. Орієнтовний час прибуття в смт Ратне - 17.00-17.30. Просимо лишити всі справи та гідно зустріти Героя, який віддав найцінніше- життя", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Ратнівській громаді.
"Сьогодні, 5 липня, орієнтовно о 16.30 кортеж з тілом захисника Полуфакіна Івана Олександровича, жителя смт Ратне, прибуде в м. Ковель. Орієнтовний час прибуття в смт Ратне - 17.00-17.30. Просимо лишити всі справи та гідно зустріти Героя, який віддав найцінніше- життя", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Розшукують безвісти зниклого 41-річного лучанина. ФОТО
Сьогодні, 10:35
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Івана Полуфакіна
Сьогодні, 10:10
Росія втратила за минулу добу ще 670 окупантів
Сьогодні, 09:30
У ЗСУ повідомили про знищення російського складу у Макіївці
Сьогодні, 09:20
Медіа