Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Івана Полуфакіна

Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Івана Полуфакіна
Сьогодні, 5 липня, на Волині зустрінуть загиблого воїна Івана Полуфакіна.

Про це повідомили у Ратнівській громаді.

"Сьогодні, 5 липня, орієнтовно о 16.30 кортеж з тілом захисника Полуфакіна Івана Олександровича, жителя смт Ратне, прибуде в м. Ковель. Орієнтовний час прибуття в смт Ратне - 17.00-17.30. Просимо лишити всі справи та гідно зустріти Героя, який віддав найцінніше- життя", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розшукують безвісти зниклого 41-річного лучанина. ФОТО
Сьогодні, 10:35
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Івана Полуфакіна
Сьогодні, 10:10
На Черкащині голова районного суду виправдовувала звірства росіян, – СБУ
Сьогодні, 09:55
Росія втратила за минулу добу ще 670 окупантів
Сьогодні, 09:30
У ЗСУ повідомили про знищення російського складу у Макіївці
Сьогодні, 09:20
Схожі новини
На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Карпук На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Карпук
04 липень, 18:20
Воїна з Волині Василя Кияновського нагородили «Золотим хрестом» від Головнокомандувача ЗСУ Воїна з Волині Василя Кияновського нагородили «Золотим хрестом» від Головнокомандувача ЗСУ
04 липень, 15:05
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Юрія Стасюка Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Юрія Стасюка
04 липень, 14:10
За незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Павло Плісак За незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Павло Плісак
04 липень, 11:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розшукують безвісти зниклого 41-річного лучанина. ФОТО
Сьогодні, 10:35
 0
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Івана Полуфакіна
Сьогодні, 10:10
 0
На Черкащині голова районного суду виправдовувала звірства росіян, – СБУ
Сьогодні, 09:55
 0
Росія втратила за минулу добу ще 670 окупантів
Сьогодні, 09:30
 0
У ЗСУ повідомили про знищення російського складу у Макіївці
Сьогодні, 09:20
 0
Медіа
відео
1/8