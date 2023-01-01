Розшукують безвісти зниклого 41-річного лучанина. ФОТО
Сьогодні, 10:35
Оперативники встановлюють місцезнаходження Євстратова Михайла Петровича, 5 серпня 1981 року народження, жителя Луцька.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
Чоловік 24 червня в обідню пору поїхав на спортивному велосипеді сірого кольору та досі додому не повернувся, де перебуває – невідомо.
Прикмети: зріст 165-175 см, худорлявої тілобудови, волосся темне з сивиною, брови широкі, чорні, очі сірі, вуха відтопирені, ніс прямий, губи тонкі.
Був одягнений: у футболку синього кольору, шорти синього кольору, сандалі світло-коричневого кольору, при собі мав сумку через плече (бананка) чорного кольору.
Громадян, яким відома будь-яка інформація про вказану особу, просять зателефонувати до поліції за номерами телефонів: (0332) 24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102.
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Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
Чоловік 24 червня в обідню пору поїхав на спортивному велосипеді сірого кольору та досі додому не повернувся, де перебуває – невідомо.
Прикмети: зріст 165-175 см, худорлявої тілобудови, волосся темне з сивиною, брови широкі, чорні, очі сірі, вуха відтопирені, ніс прямий, губи тонкі.
Був одягнений: у футболку синього кольору, шорти синього кольору, сандалі світло-коричневого кольору, при собі мав сумку через плече (бананка) чорного кольору.
Громадян, яким відома будь-яка інформація про вказану особу, просять зателефонувати до поліції за номерами телефонів: (0332) 24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102.
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