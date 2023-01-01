Не дожив 33-річчя лише 5 днів: на Волині попрощалися із Героєм Богданом Янчишиним

Не дожив 33-річчя лише 5 днів: на Волині попрощалися із Героєм Богданом Янчишиним
На Маневиччині попрощалися із Богданом Янчишиним, який загинув 2 липня на Луганщині.

Про це пише Нова доба.

Молодий воїн загинув 2 липня під час бойових дій із військовим формуванням російської федерації поблизу с. Діброва Луганської області.

6 липня він мав святкувати своє 33-річчя.

Нагадаємо, Богдан Янчишин, наслідуючи подвиги свого дідуся, фронтовика, ветерана Другої світової війни Сищика Юхима Титовича, з перших днів рашистської агресії став на захист рідної Вітчизни. Відважно боронячи нашу землю, молодий Герой не дожив до свого 33-річчя лише 5 днів, залишивши у рідній домівці згорьованих маму Оксану Юхимівну та тата Володимира Миколайовича.

Не дожив 33-річчя лише 5 днів: на Волині попрощалися із Героєм Богданом Янчишиним


Не дожив 33-річчя лише 5 днів: на Волині попрощалися із Героєм Богданом Янчишиним


Не дожив 33-річчя лише 5 днів: на Волині попрощалися із Героєм Богданом Янчишиним


Не дожив 33-річчя лише 5 днів: на Волині попрощалися із Героєм Богданом Янчишиним

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Теги: війна, Росія, Україна
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