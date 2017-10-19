Волинська лікарня виплатить сину померлого пацієнта 50 тисяч гривень





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Нагадаємо, пацієнта, який помер, госпіталізували у Горохівську центральну районну лікарню 4 червня 2018 року. У нього виявили атеросклероз ніг та гангрену правої ступні. Наступного дня чоловікові провели ампутацію ноги. За декілька днів він помер у лікарні від набряку легенів та повторного інфаркту.







Комісія з розбору летальних випадків встановила, що смерть чоловіка настала через декілька обставин: численні хвороби, пізнє звернення за медичною допомогою, а також через недоліки надання медичної допомоги.



Зокрема, у висновку судово-медичної експертизи йдеться про те, що хворому призначили препарати та проведення рентгенографії органів грудної клітки (інформація про застосування медикаментів та виконання рентгенографії в медичній карті відсутня).



Оскільки стан хворого не покращувався, його перевели до відділення анестезіології. Лікар визначив, що стан пацієнта важкий, і ввів знеболювальний препарат. Вранці цього ж дня до хворого викликали чергову медичну сестру, виявили відсутність серцебиття і дихання та констатували смерть.



Експерти зауважили, що хворі у важкому стані потребують постійного спостереження, а у випадку зупинки серцевої діяльності та дихання, лікар-анестезіолог повинен провести серцево-легеневу реанімацію.



Незабезпечення у відділенні анестезіології постійного спостереження за перебігом стану хворого та непроведення лікарем серцево-легеневої реанімації за наявності показів є недоліками надання медичної допомоги. Водночас експертиза встановила, що у пацієнта стався повторний інфаркт міокарда, який і спричинив смерть.



Раніше ми писали, що суд постановив частково задовольнити позов: лікарня повинна була заплатити 100 тисяч гривень моральної компенсації сину померлого та 15 тисяч – за судово-медичну експертизу. Однак згодом медичний заклад рішення суду оскаржив.



Днями з рішення Волинського апеляційного суду стало відомо, що розмір відшкодування моральної шкоди змінили. Тепер Горохівська центральна районна лікарня має виплатити сину померлого 50 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Горохівська центральна районна лікарня виплатить сину померлого пацієнта не 190, а 50 тисяч гривень.Про це йдеться у рішенні Волинського апеляційного суду.Нагадаємо, пацієнта, який помер, госпіталізували у Горохівську центральну районну лікарню 4 червня 2018 року. У нього виявили атеросклероз ніг та гангрену правої ступні. Наступного дня чоловікові провели ампутацію ноги. За декілька днів він помер у лікарні від набряку легенів та повторного інфаркту. Син померлого чоловіка подав позов до лікарні з вимогою виплатити йому 190 тисяч гривень моральної компенсації, оскільки, на його думку, медпрацівники неналежно виконували свої обов'язки.Комісія з розбору летальних випадків встановила, що смерть чоловіка настала через декілька обставин: численні хвороби, пізнє звернення за медичною допомогою, а також через недоліки надання медичної допомоги.Зокрема, у висновку судово-медичної експертизи йдеться про те, що хворому призначили препарати та проведення рентгенографії органів грудної клітки (інформація про застосування медикаментів та виконання рентгенографії в медичній карті відсутня).Оскільки стан хворого не покращувався, його перевели до відділення анестезіології. Лікар визначив, що стан пацієнта важкий, і ввів знеболювальний препарат. Вранці цього ж дня до хворого викликали чергову медичну сестру, виявили відсутність серцебиття і дихання та констатували смерть.Експерти зауважили, що хворі у важкому стані потребують постійного спостереження, а у випадку зупинки серцевої діяльності та дихання, лікар-анестезіолог повинен провести серцево-легеневу реанімацію.Незабезпечення у відділенні анестезіології постійного спостереження за перебігом стану хворого та непроведення лікарем серцево-легеневої реанімації за наявності показів є недоліками надання медичної допомоги. Водночас експертиза встановила, що у пацієнта стався повторний інфаркт міокарда, який і спричинив смерть.Раніше ми писали, що суд постановив частково задовольнити позов: лікарня повинна була заплатити 100 тисяч гривень моральної компенсації сину померлого та 15 тисяч – за судово-медичну експертизу. Однак згодом медичний заклад рішення суду оскаржив.Днями з рішення Волинського апеляційного суду стало відомо, що розмір відшкодування моральної шкоди змінили. Тепер Горохівська центральна районна лікарня має виплатити сину померлого 50 тисяч гривень.

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