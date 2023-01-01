Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Ігоря Паламара

Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Ігоря Паламара
Сьогодні, 5 липня, на Волині зустрінуть загиблого Героя Ігоря Паламара.

Про це повідомили у Прилісненській громаді.

"Сьогодні після обіду зустрічаємо нашого загиблого воїна Ігоря Паламаря. Про точний час буде повідомлено додатково. Для вшанування Героя мешканці Прилісного, Галузій та Серхова можуть вийти на центральну дорогу у своїх селах. Просимо жителів громади зустріти загиблого земляка живим коридором та з гідністю вшанувати Героя.
Хто має Державний Прапор України та квіти, візьміть із собою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поховання відбудеться завтра об 11 годині. Біля рідної домівки пройде церемонія прощання з Ігорем. Далі в місцевому храмі села Серхів відбудеться чин похорону за упокій душі українського воїна та поховання на кладовищі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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