Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Ігоря Паламара

Ігоря Паламара.



Про це



"Сьогодні після обіду зустрічаємо нашого

Хто має Державний Прапор України та квіти, візьміть із собою", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що поховання відбудеться завтра об 11 годині. Біля рідної домівки пройде церемонія прощання з Ігорем. Далі в місцевому храмі села Серхів відбудеться чин похорону за упокій душі українського воїна та поховання на кладовищі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 5 липня, на Волині зустрінуть загиблого ГерояПро це повідомили у Прилісненській громаді."Сьогодні після обіду зустрічаємо нашого загиблого воїна Ігоря Паламаря . Про точний час буде повідомлено додатково. Для вшанування Героя мешканці Прилісного, Галузій та Серхова можуть вийти на центральну дорогу у своїх селах. Просимо жителів громади зустріти загиблого земляка живим коридором та з гідністю вшанувати Героя.Хто має Державний Прапор України та квіти, візьміть із собою", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що поховання відбудеться завтра об 11 годині. Біля рідної домівки пройде церемонія прощання з Ігорем. Далі в місцевому храмі села Серхів відбудеться чин похорону за упокій душі українського воїна та поховання на кладовищі.

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