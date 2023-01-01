Воїн з Волині Анатолій Бовкуш отримав «Золотий хрест» від Залужного

Анатолій Бовкуш отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ.



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"Сьогодні десятки жителів громади, відважних воїнів відстоюють на фронті нашу свободу та волю. Саме завдяки хоробрим бійцям, які до останнього подиху боронять Батьківщину, у нас є можливість насолоджуватися теперішнім та майбутнім. Як стало відомо, захисник з Головненської громади Анатолій Бовкуш з села Заболоття, ( нині виконує бойові завдання біля Бахмута) за бойові заслуги отримав "Золотий Хрест" від Залужного. Нещодавно Анатолій одружився. Від щирого серця бажаємо світлого кохання і великого щастя", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовець з Волиніотримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ.Про це повідомили у Головненській громаді."Сьогодні десятки жителів громади, відважних воїнів відстоюють на фронті нашу свободу та волю. Саме завдяки хоробрим бійцям, які до останнього подиху боронять Батьківщину, у нас є можливість насолоджуватися теперішнім та майбутнім. Як стало відомо, захисник з Головненської громади Анатолій Бовкуш з села Заболоття, ( нині виконує бойові завдання біля Бахмута) за бойові заслуги отримав "Золотий Хрест" від Залужного. Нещодавно Анатолій одружився. Від щирого серця бажаємо світлого кохання і великого щастя", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що воїна з Волині Василя Кияновського нагородили «Золотим хрестом» від Головнокомандувача ЗСУ

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