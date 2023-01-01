Воїн з Волині Анатолій Бовкуш отримав «Золотий хрест» від Залужного
Сьогодні, 11:45
Військовослужбовець з Волині Анатолій Бовкуш отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ.
Про це повідомили у Головненській громаді.
"Сьогодні десятки жителів громади, відважних воїнів відстоюють на фронті нашу свободу та волю. Саме завдяки хоробрим бійцям, які до останнього подиху боронять Батьківщину, у нас є можливість насолоджуватися теперішнім та майбутнім. Як стало відомо, захисник з Головненської громади Анатолій Бовкуш з села Заболоття, ( нині виконує бойові завдання біля Бахмута) за бойові заслуги отримав "Золотий Хрест" від Залужного. Нещодавно Анатолій одружився. Від щирого серця бажаємо світлого кохання і великого щастя", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що воїна з Волині Василя Кияновського нагородили «Золотим хрестом» від Головнокомандувача ЗСУ.
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Про це повідомили у Головненській громаді.
"Сьогодні десятки жителів громади, відважних воїнів відстоюють на фронті нашу свободу та волю. Саме завдяки хоробрим бійцям, які до останнього подиху боронять Батьківщину, у нас є можливість насолоджуватися теперішнім та майбутнім. Як стало відомо, захисник з Головненської громади Анатолій Бовкуш з села Заболоття, ( нині виконує бойові завдання біля Бахмута) за бойові заслуги отримав "Золотий Хрест" від Залужного. Нещодавно Анатолій одружився. Від щирого серця бажаємо світлого кохання і великого щастя", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що воїна з Волині Василя Кияновського нагородили «Золотим хрестом» від Головнокомандувача ЗСУ.
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