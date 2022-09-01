МАГАТЕ поки що не відреагувало на попередження щодо ЗАЕС

МАГАТЕ поки що не відреагувало на попередження щодо ЗАЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) поки що не відреагувало на попередження щодо ймовірної атаки на Запорізьку атомну електростанцію – найбільшої АЕС в Європі, яка перебуває під російською окупацією.

МАГАТЕ – міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню у військових цілях – публічно не відреагувала на попередження, які з’явилися ввечері 4 липня, пише Радіо Свобода.

Наразі немає заяв щодо ситуації ні на сайті організації, ні в соцмережах. Голова МАГАТЕ також поки що публічно не коментував попередження щодо ЗАЕС.

Генеральний штаб Збройних сил України заявив 4 липня про можливу підготовку росією провокації на території окупованої нею Запорізької атомної електростанції «найближчим часом». За даними штабу, на зовнішній крівлі третього й четвертого енергоблоків окупованої ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

«Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали», – зазначили у Генштабі.

Перед цим у «Росенергоатомі» заявили, що Україна нібито має атакувати Запорізьку АЕС в Енергодарі в ніч на середу, 5 липня.

Перевірити ці дані з незалежних джерел редакція з огляду на бойові дії і окупацію ЗАЕС не може.

Раніше українська влада заявила про ймовірну підготовку рф теракту на окупованій Запорізькій АЕС. У Кремлі традиційно заперечили звинувачення і назвали цю заяву «черговою брехнею».

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.

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Теги: МАГАТЕ, ЗАЕС, війна, окупанти
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