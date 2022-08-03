На Волині попереджають про можливе відлуння вибухів





Про це повідомили у ДСНС Волині.



"Знешкодження відбудеться біля села Комарове Камінь-Каширського району, тож на прилеглих територіях можливе відлуння вибухів. Закликаємо зберігати спокій – ситуація планова", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 липня з 12:00 до 14:00 піротехніки ДСНС проводитимуть знешкодження боєприпасів часів ІІ Світової війни, вилучених на Волині.Про це повідомили у ДСНС Волині."Знешкодження відбудеться біля села Комарове Камінь-Каширського району, тож на прилеглих територіях можливе відлуння вибухів. Закликаємо зберігати спокій – ситуація планова", - йдеться в повідомленні.

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