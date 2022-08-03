На Волині попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 12:09
5 липня з 12:00 до 14:00 піротехніки ДСНС проводитимуть знешкодження боєприпасів часів ІІ Світової війни, вилучених на Волині.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
"Знешкодження відбудеться біля села Комарове Камінь-Каширського району, тож на прилеглих територіях можливе відлуння вибухів. Закликаємо зберігати спокій – ситуація планова", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
"Знешкодження відбудеться біля села Комарове Камінь-Каширського району, тож на прилеглих територіях можливе відлуння вибухів. Закликаємо зберігати спокій – ситуація планова", - йдеться в повідомленні.
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