21-річний лучанин отримав шість років тюрми за збут канабісу

21-річний лучанин отримав шість років тюрми за збут канабісу
Суд визнав 21-річного лучанина винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечного наркотичного засобу. Його засудили до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це у середу, 5 липня, повідомила пресслужба прокуратури Волинської області.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 21-річного жителя обласного центру Волині винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України).

Молодика викрили у квітні 2022 року, коли він поширював у Луцьку канабіс через «закладки». Цей же наркотичний засіб, готовий до збуту, вилучили правоохоронці і під час санкціонованого судом обшуку його оселі.

Наступних шість років наркоторговець проведе за ґратами. Окрім того, у нього буде конфісковане все належне йому на праві власності майно.

21-річний лучанин отримав шість років тюрми за збут канабісу

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Теги: канабіс, суд, Луцьк
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