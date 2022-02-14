21-річний лучанин отримав шість років тюрми за збут канабісу
Сьогодні, 12:30
Суд визнав 21-річного лучанина винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечного наркотичного засобу. Його засудили до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це у середу, 5 липня, повідомила пресслужба прокуратури Волинської області.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 21-річного жителя обласного центру Волині винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України).
Молодика викрили у квітні 2022 року, коли він поширював у Луцьку канабіс через «закладки». Цей же наркотичний засіб, готовий до збуту, вилучили правоохоронці і під час санкціонованого судом обшуку його оселі.
Наступних шість років наркоторговець проведе за ґратами. Окрім того, у нього буде конфісковане все належне йому на праві власності майно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у середу, 5 липня, повідомила пресслужба прокуратури Волинської області.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 21-річного жителя обласного центру Волині винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України).
Молодика викрили у квітні 2022 року, коли він поширював у Луцьку канабіс через «закладки». Цей же наркотичний засіб, готовий до збуту, вилучили правоохоронці і під час санкціонованого судом обшуку його оселі.
Наступних шість років наркоторговець проведе за ґратами. Окрім того, у нього буде конфісковане все належне йому на праві власності майно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лікарня в Луцькому районі отримала апарат для гемодіалізу
Сьогодні, 12:50
У Ковелі п'яний 21-річний водій без прав в'їхав у стовп. ФОТО
Сьогодні, 12:37
21-річний лучанин отримав шість років тюрми за збут канабісу
Сьогодні, 12:30
На Волині у кареті швидкої допомоги народилась дівчинка
Сьогодні, 12:15
На Волині попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 12:09
Медіа