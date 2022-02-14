21-річний лучанин отримав шість років тюрми за збут канабісу

Суд визнав 21-річного лучанина винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечного наркотичного засобу. Його засудили до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.Про це у середу, 5 липня, повідомила пресслужба прокуратури Волинської області.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 21-річного жителя обласного центру Волині винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України).Молодика викрили у квітні 2022 року, коли він поширював у Луцьку канабіс через «закладки». Цей же наркотичний засіб, готовий до збуту, вилучили правоохоронці і під час санкціонованого судом обшуку його оселі.Наступних шість років наркоторговець проведе за ґратами. Окрім того, у нього буде конфісковане все належне йому на праві власності майно.