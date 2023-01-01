Лікарня в Луцькому районі отримала апарат для гемодіалізу

Лікарня в Луцькому районі отримала апарат для гемодіалізу
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії Ківерцівської центральної лікарні отримало апарат для проведення гемодіалізу.

Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.

Цей сучасний апарат для гемодіалізу – нове обладнання, яке дозволить забезпечити високоякісну медичну допомогу пацієнтам, які потребують хронічного або тимчасового ниркового заміщення функцій.

Апарат для гемодіалізу використовується для очищення крові від токсинів і зайвих речовин, які нирки не здатні видалити. Цей процес є життєво важливим для пацієнтів з нирковою недостатністю, оскільки допомагає підтримувати нормальний баланс рідини та електролітів у їх організмі.

Новий апарат для гемодіалізу має передову технологію, яка забезпечує точність та ефективність процедури. Він оснащений спеціальними сенсорами які стежать за параметрами крові та автоматично регулюють тиск, об'єм рідини та інші важливі показники.

Це допомагає максимально скоригувати лікування та забезпечити оптимальні результати.

Лікарня в Луцькому районі отримала апарат для гемодіалізу

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Теги: гемодіаліз, Ківерці
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