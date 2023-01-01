Сховав під номерним знаком авто: через волинський кордон чоловік намагався провезти канабіс. ФОТО

Сховав під номерним знаком авто: через волинський кордон чоловік намагався провезти канабіс. ФОТО
Сьогодні, 5 липня, волинські митники на посту "Устилуг" завадили громадянину перемістити через кордон речовину темно-зеленого кольору, схожу на канабіс.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Маленький поліетиленовий зіп-пакетик, де містилося всього лиш 2,8 грама забороненої до транскордонного переміщення речовини, чоловік сховав під номерним знаком свого авто. Але навіть у такому непередбачуваному місці його виявив службовий пес Філ.

Днем раніше на посту "Ягодин" чотирилапий митник Бруно допоміг знайти 4 сховки загалом більше 11 грам порошкоподібної речовини білого кольору та 1,72 грами речовини темно-зеленого кольору в стінках валізи іноземця, який покидав Україну рейсовим пасажирським автобусом.
Сховав під номерним знаком авто: через волинський кордон чоловік намагався провезти канабіс. ФОТО

Речовини надіслані на експертизу. За двома спрацюваннями кінологічних команд до правоохоронців надіслане повідомлення про правопорушення, що містить ознаки злочинів, попередньо кваліфікованих за ст. 309 Кримінального кодексу.
Сховав під номерним знаком авто: через волинський кордон чоловік намагався провезти канабіс. ФОТО

А загалом з початку року волинські митники вилучили з незаконного обігу пів кілограма наркотичних засобів, понад 17 кг психотропних речовин та 52 пігулки прекурсорів.
Сховав під номерним знаком авто: через волинський кордон чоловік намагався провезти канабіс. ФОТО
Сховав під номерним знаком авто: через волинський кордон чоловік намагався провезти канабіс. ФОТО

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Теги: Волинська митниця. канабіс
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