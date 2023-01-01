Ексдиректора музею на Волині судять за привласнення 110 тисяч бюджетних коштів
Сьогодні, 13:30
Скерований до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення колишнім директором Музею історії сільського господарства Волині службового підроблення та привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України).
Про це 5 липня повідомили у пресслужбі прокуратури області.
За даними слідства, посадовець, отримавши диплом доктора філософії в галузі історії, видав наказ-розпорядження, яким зобов’язав головного бухгалтера проводити виплату йому надбавки в розмірі 25% від посадового окладу за науковий ступінь.
При цьому директор музею знав, що умови контракту, укладеного із ним Волинською обласною радою, не передбачають отримання таких надбавок.
Не передбачав їх і контракт, укладений із навчальним закладом, де він здобував ступінь.
На підставі виданого самим собою наказу посадовець безпідставно отримував надбавки до заробітної плати, привласнивши таким чином понад 110 тисяч гривень з державного бюджету.
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Про це 5 липня повідомили у пресслужбі прокуратури області.
За даними слідства, посадовець, отримавши диплом доктора філософії в галузі історії, видав наказ-розпорядження, яким зобов’язав головного бухгалтера проводити виплату йому надбавки в розмірі 25% від посадового окладу за науковий ступінь.
При цьому директор музею знав, що умови контракту, укладеного із ним Волинською обласною радою, не передбачають отримання таких надбавок.
Не передбачав їх і контракт, укладений із навчальним закладом, де він здобував ступінь.
На підставі виданого самим собою наказу посадовець безпідставно отримував надбавки до заробітної плати, привласнивши таким чином понад 110 тисяч гривень з державного бюджету.
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