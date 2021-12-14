У Луцьку арештовані літальні апарати передали для ЗСУ

У Луцьку арештовані літальні апарати передали для ЗСУ
Згідно з рішенням суду у Луцьку на потреби ЗСУ передали два літальних апарати.

Про це 5 липня повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Луцький міськрайонний суд скасував арешт, накладений на два літальних апарати, які були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні про незаконні оборудки із марками акцизного податку та незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України).

Зважаючи на те, що усі необхідні експертизи проведені, зберігати літаки під арештом в умовах воєнного стану, коли вони можуть використовуватися воїнами Збройних сил України – недоцільно, - вважають у прокуратурі.

Згідно з рішенням суду, два літальних апарати та комплектуючі до них (ноутбуки, обладнання для запуску, запасні батареї та інше), передані на потреби ЗСУ.

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Теги: літальні апарати, арешт, суд, ЗСУ, Луцьк
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