У Луцьку арештовані літальні апарати передали для ЗСУ
Сьогодні, 13:15
Згідно з рішенням суду у Луцьку на потреби ЗСУ передали два літальних апарати.
Про це 5 липня повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Луцький міськрайонний суд скасував арешт, накладений на два літальних апарати, які були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні про незаконні оборудки із марками акцизного податку та незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України).
Зважаючи на те, що усі необхідні експертизи проведені, зберігати літаки під арештом в умовах воєнного стану, коли вони можуть використовуватися воїнами Збройних сил України – недоцільно, - вважають у прокуратурі.
Згідно з рішенням суду, два літальних апарати та комплектуючі до них (ноутбуки, обладнання для запуску, запасні батареї та інше), передані на потреби ЗСУ.
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Про це 5 липня повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Луцький міськрайонний суд скасував арешт, накладений на два літальних апарати, які були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні про незаконні оборудки із марками акцизного податку та незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України).
Зважаючи на те, що усі необхідні експертизи проведені, зберігати літаки під арештом в умовах воєнного стану, коли вони можуть використовуватися воїнами Збройних сил України – недоцільно, - вважають у прокуратурі.
Згідно з рішенням суду, два літальних апарати та комплектуючі до них (ноутбуки, обладнання для запуску, запасні батареї та інше), передані на потреби ЗСУ.
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