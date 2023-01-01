«На щиті» на Волинь повертаються четверо Героїв з одного району

Віктор Авраменко, Павло Плісак, зарічанець Іван Терещенко та льотничівець Юрій Амірханян.



Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.



Траурний кортеж нині у дорозі. Передбачається, що він прибуде у Володимир з боку міста Луцька орієнтовно о 15.15.



"Прошу володимирчан вийти і гідно зустріти героїв-земляків коридором шани, який пролягатиме вулицями Луцькою, Ковельською та Шпитальною", - зазначає Пальонка.



У разі змін у часі прибуття кортежу обіцяють повідомити додатково.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 5 липня, додому востаннє повернуться четверо полеглих захисників. Це мешканці Володимира, зарічанецьта льотничівецьПро це повідомив міський головаТраурний кортеж нині у дорозі. Передбачається, що він прибуде у Володимир з боку міста Луцька орієнтовно о 15.15."Прошу володимирчан вийти і гідно зустріти героїв-земляків коридором шани, який пролягатиме вулицями Луцькою, Ковельською та Шпитальною", - зазначає Пальонка.У разі змін у часі прибуття кортежу обіцяють повідомити додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію