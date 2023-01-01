«На щиті» на Волинь повертаються четверо Героїв з одного району
Сьогодні, 13:37
Сьогодні, 5 липня, додому востаннє повернуться четверо полеглих захисників. Це мешканці Володимира Віктор Авраменко, Павло Плісак, зарічанець Іван Терещенко та льотничівець Юрій Амірханян.
Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
Траурний кортеж нині у дорозі. Передбачається, що він прибуде у Володимир з боку міста Луцька орієнтовно о 15.15.
"Прошу володимирчан вийти і гідно зустріти героїв-земляків коридором шани, який пролягатиме вулицями Луцькою, Ковельською та Шпитальною", - зазначає Пальонка.
У разі змін у часі прибуття кортежу обіцяють повідомити додатково.
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Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
Траурний кортеж нині у дорозі. Передбачається, що він прибуде у Володимир з боку міста Луцька орієнтовно о 15.15.
"Прошу володимирчан вийти і гідно зустріти героїв-земляків коридором шани, який пролягатиме вулицями Луцькою, Ковельською та Шпитальною", - зазначає Пальонка.
У разі змін у часі прибуття кортежу обіцяють повідомити додатково.
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