«На щиті» на Волинь повертаються четверо Героїв з одного району

«На щиті» на Волинь повертаються четверо Героїв з одного району
Сьогодні, 5 липня, додому востаннє повернуться четверо полеглих захисників. Це мешканці Володимира Віктор Авраменко, Павло Плісак, зарічанець Іван Терещенко та льотничівець Юрій Амірханян.

Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.

Траурний кортеж нині у дорозі. Передбачається, що він прибуде у Володимир з боку міста Луцька орієнтовно о 15.15. 

"Прошу володимирчан вийти  і гідно зустріти героїв-земляків коридором шани, який пролягатиме вулицями Луцькою, Ковельською та Шпитальною", - зазначає Пальонка.

У разі змін у часі прибуття кортежу обіцяють повідомити додатково.


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Теги: війна, Росія, Україна
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