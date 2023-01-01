Найбільше військової допомоги для росії постачають Іран, Білорусь та КНДР, – Генштаб

Найбільше військової допомоги для росії постачають Іран, Білорусь та КНДР, – Генштаб
Лідерами у наданні військової підтримки російській федерації залишаються Ісламська Республіка Іран, Республіка Білорусь та Північна Корея.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Лідерами у допомозі рф залишаються такі країни, як Іран, Білорусь та Північна Корея. Крім того, окремі країни пострадянського простору сприяють завезенню на територію рф високотехнологічних складових для виготовлення сучасного озброєння та військової техніки", - зазначив Громов.

За його словами, не виключається, що взаємодія між силами оборони росії та Китайської Народної Республіки буде продовжуватися. "З одного боку, ослаблена росія є гарантією податливості Москви до китайської політики, тобто – рамки російської міжнародної та військової активності відповідатимуть інтересам Китаю. З іншої сторони, Пекін зацікавлений у вивченні саме бойового досвіду російської армії, який вона отримала у протистоянні із західними системами та зразками озброєння", - пояснив він.

При цьому Громов підкреслив, що Китай має насамперед амбітні економічні інтереси як на Американському континенті, так і в Африці. "У таких умовах поліпшення відносин між КНР і США може уповільнити темпи китайсько-російського військового співробітництва", - додав Громов.

Нагадаємо, що Білорусь може розмістити на своїй території до 8 тисяч «вагнерівців».

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Теги: Росія, Україна, війна
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