Північний кордон Волині під надійним захистом, – голова ОВА
Сьогодні, 14:22
Північний кордон Волині під надійним захистом.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"На сьогоднішній день на українсько-білоруському кордоні не спостерігається ніяких провокацій.
Лінія розмежування під надійним захистом наших військових. Сьогодні разом із керівництвом дотичних районів, прикордонниками та військовим командуванням ОУВ «Волинь» оглянемо пункти пропуску. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"На сьогоднішній день на українсько-білоруському кордоні не спостерігається ніяких провокацій.
Лінія розмежування під надійним захистом наших військових. Сьогодні разом із керівництвом дотичних районів, прикордонниками та військовим командуванням ОУВ «Волинь» оглянемо пункти пропуску. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.
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