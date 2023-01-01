Північний кордон Волині під надійним захистом, – голова ОВА

Північний кордон Волині під надійним захистом, – голова ОВА
Північний кордон Волині під надійним захистом.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"На сьогоднішній день на українсько-білоруському кордоні не спостерігається ніяких провокацій.

Лінія розмежування під надійним захистом наших військових. Сьогодні разом із керівництвом дотичних районів, прикордонниками та військовим командуванням ОУВ «Волинь» оглянемо пункти пропуску. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Романом Гошком
Сьогодні, 15:00
ЗСУ на випадок теракту на ЗАЕС мають резерви для радіаційної розвідки, – Громов
Сьогодні, 14:49
Північний кордон Волині під надійним захистом, – голова ОВА
Сьогодні, 14:22
Хлопчик, якого збив автобус у селі біля Луцька, – у важкому стані
Сьогодні, 14:20
Найбільше військової допомоги для росії постачають Іран, Білорусь та КНДР, – Генштаб
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
Укріплюється вся лінія оборони: військові посилюють північний кордон через ситуацію на ЗАЕС, – Наєв Укріплюється вся лінія оборони: військові посилюють північний кордон через ситуацію на ЗАЕС, – Наєв
04 липень, 17:00
Польща відправляє на кордон з Білоруссю 500 поліцейських Польща відправляє на кордон з Білоруссю 500 поліцейських
03 липень, 07:16
У Гаазі потрощили посольство Білорусі У Гаазі потрощили посольство Білорусі
03 липень, 02:42
Білорусь може розмістити до 8 тисяч «вагнерівців», Сили оборони реагують відповідно, – ДПСУ Білорусь може розмістити до 8 тисяч «вагнерівців», Сили оборони реагують відповідно, – ДПСУ
01 липень, 11:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому районі горів столярний цех. ФОТО
Сьогодні, 15:10
 0
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Романом Гошком
Сьогодні, 15:00
 0
ЗСУ на випадок теракту на ЗАЕС мають резерви для радіаційної розвідки, – Громов
Сьогодні, 14:49
 0
Північний кордон Волині під надійним захистом, – голова ОВА
Сьогодні, 14:22
 0
Хлопчик, якого збив автобус у селі біля Луцька, – у важкому стані
Сьогодні, 14:20
 0
Медіа
відео
1/8