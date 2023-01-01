Північний кордон Волині під надійним захистом, – голова ОВА





Про це Юрій Погуляйко.



"На сьогоднішній день на українсько-білоруському кордоні не спостерігається ніяких провокацій.



Лінія розмежування під надійним захистом наших військових. Сьогодні разом із керівництвом дотичних районів, прикордонниками та військовим командуванням ОУВ «Волинь» оглянемо пункти пропуску. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Північний кордон Волині під надійним захистом.Про це повідомив голова Волинської ОВА"На сьогоднішній день на українсько-білоруському кордоні не спостерігається ніяких провокацій.Лінія розмежування під надійним захистом наших військових. Сьогодні разом із керівництвом дотичних районів, прикордонниками та військовим командуванням ОУВ «Волинь» оглянемо пункти пропуску. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.

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