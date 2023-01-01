ЗСУ на випадок теракту на ЗАЕС мають резерви для радіаційної розвідки, – Громов

ЗСУ на випадок теракту на ЗАЕС мають резерви для радіаційної розвідки, – Громов
На випадок радіаційної небезпеки, яка може бути спричинена підривом Запорізької атомної електростанції, українські військові забезпечені засобами індивідуального захисту та радіаційного контролю.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов розповів в інтерв’ю Укрінформу.

Громов зауважив, що сценарій з відносно високою імовірністю підриву ЗАЕС не новий. "Він є об’єктом ретельного вивчення та постійного моніторингу ситуації – як можливих наслідків реалізації такого сценарію, так і для оцінки впливу на виконання завдань військами та вжиття необхідних заходів з реагування", – підкреслив бригадний генерал.

Він також запевнив, що безпосередньо на фронті на випадок радіаційної небезпеки українські військові забезпечені засобами індивідуального захисту та радіаційного контролю.

Крім того, за словами Громова, Сили оборони мають підготовлені та оснащені сучасними приладами резерви особового складу, які можуть безпосередньо виконувати завдання радіаційної розвідки, контролю та деконтамінації (процес проведення медико-санітарних заходів з метою усунення хімічних, радіаційних чинників та біологічних агентів з поверхні тіла людини, в продукті або на продуктах, приготовлених для споживання, на інших предметах, включаючи транспортні засоби, які можуть становити ризик для здоров’я населення) підрозділів, що потрапили в зону радіоактивного зараження.

Підрозділи ДСНС також будуть залучатися до виконання відповідних специфічних заходів.

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Теги: ЗСУ, ЗАЕС, резерви
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