У Луцькому районі горів столярний цех. ФОТО
Сьогодні, 15:10
Волинські рятувальники ліквідували пожежу столярного цеху.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
5 липня о 07:11 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляного столярного цеху в селі Берестяни Луцького району. На місце події направлено вогнеборців 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці та 1-ї ДПРЧ міста Луцьк спільно з працівниками місцевої пожежної охорони смт Цумань, сіл Журавичі, Гораймівка.
По прибуттю на місце виклику рятувальники у складі ланки ГДЗС вирушили на розвідку пожежі, для на гасіння займання подали 7 водяних стволі. Пожежу ліквідовано о 09:25.
Внаслідок пожежі вогнем знищено перекриття будівлі, виробниче обладнання, пошкоджено покрівля та стіни. Жертв та постраждалих внаслідок події немає, ймовірна причина загорання - встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
5 липня о 07:11 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляного столярного цеху в селі Берестяни Луцького району. На місце події направлено вогнеборців 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці та 1-ї ДПРЧ міста Луцьк спільно з працівниками місцевої пожежної охорони смт Цумань, сіл Журавичі, Гораймівка.
По прибуттю на місце виклику рятувальники у складі ланки ГДЗС вирушили на розвідку пожежі, для на гасіння займання подали 7 водяних стволі. Пожежу ліквідовано о 09:25.
Внаслідок пожежі вогнем знищено перекриття будівлі, виробниче обладнання, пошкоджено покрівля та стіни. Жертв та постраждалих внаслідок події немає, ймовірна причина загорання - встановлюється.
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