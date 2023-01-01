Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Романом Гошком

Завтра, 6 липня, у Луцьку відбудеться прощання з загиблим ГероємПро це повідомили у Луцькій міській раді."Завтра, 6 липня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування лучанина Гошка Романа Петровича (09.02.1986 року народження). Наш земляк був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 30 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що поховають Романа Гошка на міському кладовищі у селі Гаразджа.