Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Романом Гошком

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Романом Гошком
Завтра, 6 липня, у Луцьку відбудеться прощання з загиблим Героєм Романом Гошком.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

"Завтра, 6 липня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування лучанина Гошка Романа Петровича (09.02.1986 року народження). Наш земляк був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 30 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поховають Романа Гошка на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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