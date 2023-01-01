Вилив на себе гарячий суп: у якому стані 10-місячний малюк з Волині, який отримав опіки тіла
Сьогодні, 15:30
Стан 10-місячного хлопчика, який зазнав опіків обличчя у Ковельському районі, вдалося стабілізувати.
Про це Волинським новинам повідомив медичний директор з хірургічної роботи Волинського обласного територіального медобʼєднання захисту материнства і дитинства Ігор Дородних.
З його слів, нині дитина перебуває у реанімаційному відділенні. Стан хлопчика важкий, але його вдалося стабілізувати.
Нині лікарі роблять все можливе для його одужання.
Як повідомили у коментарі ZAXID.NET у прес-службі поліції Волині, нещасний випадок стався у вівторок, 4 липня, в селі Люблинець Ковельського району. За словами матері, вона налила гарячий суп, поставила на стіл, а дитина раптово підбігла і пролила на себе.
У поліції додають, що сім'я благополучна, на обліках не перебувала. На батьків ніяких адмінматеріалів не складали.
Нагадаємо, інцидент стався 4 липня у селі Люблинець Ковельського району. Медики швидкої госпіталізували 10-місячного хлопчика з термічним опіком обличчя, шиї, передньої поверхні грудної клітки. Уражено близько 20% тіла.
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Про це Волинським новинам повідомив медичний директор з хірургічної роботи Волинського обласного територіального медобʼєднання захисту материнства і дитинства Ігор Дородних.
З його слів, нині дитина перебуває у реанімаційному відділенні. Стан хлопчика важкий, але його вдалося стабілізувати.
Нині лікарі роблять все можливе для його одужання.
Як повідомили у коментарі ZAXID.NET у прес-службі поліції Волині, нещасний випадок стався у вівторок, 4 липня, в селі Люблинець Ковельського району. За словами матері, вона налила гарячий суп, поставила на стіл, а дитина раптово підбігла і пролила на себе.
У поліції додають, що сім'я благополучна, на обліках не перебувала. На батьків ніяких адмінматеріалів не складали.
Нагадаємо, інцидент стався 4 липня у селі Люблинець Ковельського району. Медики швидкої госпіталізували 10-місячного хлопчика з термічним опіком обличчя, шиї, передньої поверхні грудної клітки. Уражено близько 20% тіла.
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