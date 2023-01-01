Захисника з Волині, який загинув під час штурму, посмертно нагородили орденом «За мужність»

Захисника з Волині, який загинув під час штурму, посмертно нагородили орденом «За мужність»
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом «За мужність» III ступеня рожищанина Віталія Кавку.

Указ №363/2023 датований 30 червня 2023 року, - повідомляють у Рожищенській міській раді.

Солдат Кавка Віталій Русланович, 1995 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 2 березня 2022 року до складу 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Свій останній бій стрілець - помічник гранатометника стрілецького батальйону Віталій Кавка прийняв 10 вересня 2022 року під час штурмових дій поблизу селища Мале Веселе на Харківщині.

Той бій приніс багато чорних вісток на Волинь. Разом з Віталієм Кавкою загинув 46-річний захисник з Рудні Володимир Лепа.

25 вересня 2022-го року Віталія Кавку поховали на Алеї слави у Рожищі.

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Теги: війна, Росія, Україна
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