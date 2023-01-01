Захисника з Волині, який загинув під час штурму, посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 16:10
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом «За мужність» III ступеня рожищанина Віталія Кавку.
Указ №363/2023 датований 30 червня 2023 року, - повідомляють у Рожищенській міській раді.
Солдат Кавка Віталій Русланович, 1995 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 2 березня 2022 року до складу 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Свій останній бій стрілець - помічник гранатометника стрілецького батальйону Віталій Кавка прийняв 10 вересня 2022 року під час штурмових дій поблизу селища Мале Веселе на Харківщині.
Той бій приніс багато чорних вісток на Волинь. Разом з Віталієм Кавкою загинув 46-річний захисник з Рудні Володимир Лепа.
25 вересня 2022-го року Віталія Кавку поховали на Алеї слави у Рожищі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Указ №363/2023 датований 30 червня 2023 року, - повідомляють у Рожищенській міській раді.
Солдат Кавка Віталій Русланович, 1995 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 2 березня 2022 року до складу 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Свій останній бій стрілець - помічник гранатометника стрілецького батальйону Віталій Кавка прийняв 10 вересня 2022 року під час штурмових дій поблизу селища Мале Веселе на Харківщині.
Той бій приніс багато чорних вісток на Волинь. Разом з Віталієм Кавкою загинув 46-річний захисник з Рудні Володимир Лепа.
25 вересня 2022-го року Віталія Кавку поховали на Алеї слави у Рожищі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Завтра у Володимирі прощатимуться з Героєм Віктором Авраменком
Сьогодні, 16:40
На Харківській залізниці викрили корупцію, яка могла зірвати поставки військової техніки
Сьогодні, 16:25
Захисника з Волині, який загинув під час штурму, посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 16:10
Вилив на себе гарячий суп: у якому стані 10-місячний малюк з Волині, який отримав опіки тіла
Сьогодні, 15:30
Медіа