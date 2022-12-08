На Харківській залізниці викрили корупцію, яка могла зірвати поставки військової техніки

На Харківській залізниці викрили корупцію, яка могла зірвати поставки військової техніки
Служба безпеки заблокувала корупційну схему в Харківській регіональній філії АТ "Укрзалізниця", яка могла зірвати поставки військової техніки на фронт.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, до організації схеми були причетні керівник одного зі структурних підрозділів регіональної філії держпідприємства та його заступник.

"Викрито двох посадовців, які масово розкрадали нові залізничні рейки, що призначалися для екстреного відновлення зруйнованих колій у прифронтових районах області. Незаконна діяльність фігурантів могла призвести до порушення логістичних шляхів Сил оборони на східному фронті. Також їхні дії могли зірвати поставки військової техніки ЗСУ на фронт", - наголосили в СБУ.

Встановлено, що протягом травня 2022 року підозрювані використовували для ремонту пошкоджених унаслідок російських обстрілів залізничних колій старі рейки, які вичерпали ресурс експлуатації.

Застарілі комплектуючі отримували через "списання" їх як металобрухт, що нібито використовується для виготовлення протитанкових "їжаків". При цьому насправді жодних інженерних загороджень фігуранти не робили.

Натомість нові рейки з державного резерву вони застосовували для виконання "індивідуальних" комерційних замовлень, які офіційно не оформлювали, а "розрахунок" отримували готівкою.

Для приховування злочину зловмисники навіть видаляли маркування з нових комплектуючих, щоб унеможливити їх ідентифікацію.

Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

Таким чином посадовці отримали від комерсантів 1,2 млн грн.

Наразі зловмисники під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів обом фігурантам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

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Теги: СБУ, корупція, залізниця, контрнаступ, Харків
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