100 днів під Бахмутом: боєць з Волині після двох поранень далі воює на передовій
Сьогодні, 15:50
Михайло Голод на псевдо «Ситий» служить на посаді командира зенітно-кулеметного відділення у роті вогневої підтримки Луцького батальйону Волинської бригади тероборони.
Про нього розповідають у 100 бригаді ТРО.
Його батальйон зробив, здавалося б, неможливе – впродовж понад 100 днів успішно виконував бойові завдання під самісіньким Бахмутом, коли там точилися найзапекліші бої.
Михайло Васильович двічі був поранений – і двічі повертався до строю.
«Ситий» не любить говорити про себе. Воліє розповідати про хоробрість та вправність у бою хлопців зі свого відділення. Проте командування батальйону вже представило Михайла Васильовича до нагородження бойовим орденом.
Днями (3 липня) панові Михайлу виповнилося 46 років – і це вже другий день народження, який чоловік зустрічає на війні.
А ще «Ситий» з великою теплотою розповідає про свою гордість – 19-річну доньку Вікторію. Дівчина є студенткою Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де опановує корейську філологію. Нещодавно Вікторія повернулася з Південної Кореї, де навчалася за обміном.
Понад усе Михайло Сергійович мріє повернутися на рідну Волинь з Перемогою, аби обійняти найрідніших людей і взятися до відбудови неньки-України.
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Про нього розповідають у 100 бригаді ТРО.
Його батальйон зробив, здавалося б, неможливе – впродовж понад 100 днів успішно виконував бойові завдання під самісіньким Бахмутом, коли там точилися найзапекліші бої.
Михайло Васильович двічі був поранений – і двічі повертався до строю.
«Ситий» не любить говорити про себе. Воліє розповідати про хоробрість та вправність у бою хлопців зі свого відділення. Проте командування батальйону вже представило Михайла Васильовича до нагородження бойовим орденом.
Днями (3 липня) панові Михайлу виповнилося 46 років – і це вже другий день народження, який чоловік зустрічає на війні.
А ще «Ситий» з великою теплотою розповідає про свою гордість – 19-річну доньку Вікторію. Дівчина є студенткою Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де опановує корейську філологію. Нещодавно Вікторія повернулася з Південної Кореї, де навчалася за обміном.
Понад усе Михайло Сергійович мріє повернутися на рідну Волинь з Перемогою, аби обійняти найрідніших людей і взятися до відбудови неньки-України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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