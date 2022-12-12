Хлопчик, якого збив автобус у селі біля Луцька, – у важкому стані

Хлопчик, якого збив автобус у селі біля Луцька, – у важкому стані
Хлопчик, який постраждав у вчорашньому ДТП в селі Княгининок, що під Луцьком, нині перебуває у важкому стані.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповів медичний директор з хірургічної роботи Волинського обласного територіального медобʼєднання захисту материнства і дитинства Ігор Дородних.

Медик зазначив, що хлопчик, якого учора збив автобус, нині лікується у реанімаційному відділенні. Стан дитини важкий.

Нагадаємо, учора на трасі у селі Княгининок автобус збив двох дітей. Важко травмованого хлопчика 5-6 років із політравмою медики швидкої доставили у ВОДЛ. У дівчини 16-17 років була травма ноги.

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Теги: ДТП, автобус, діти, Волинь
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