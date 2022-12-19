У Луцьку розшукали 41-річного чоловіка, який зник понад тиждень тому

Євстратова Михайла Петровича, 5 серпня 1981 року народження, жителя Луцька.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.



У поліції зазначають, що життю і здоров’ю чоловіка нічого не загрожує.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці розшукали безвісти зниклого, 5 серпня 1981 року народження, жителя Луцька.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.У поліції зазначають, що життю і здоров’ю чоловіка нічого не загрожує.Нагадаємо, що чоловік 24 червня в обідню пору поїхав на спортивному велосипеді сірого кольору та додому не повернувся.

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