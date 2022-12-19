У Луцьку розшукали 41-річного чоловіка, який зник понад тиждень тому
Сьогодні, 13:46
Правоохоронці розшукали безвісти зниклого Євстратова Михайла Петровича, 5 серпня 1981 року народження, жителя Луцька.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
У поліції зазначають, що життю і здоров’ю чоловіка нічого не загрожує.
Нагадаємо, що чоловік 24 червня в обідню пору поїхав на спортивному велосипеді сірого кольору та додому не повернувся.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
У поліції зазначають, що життю і здоров’ю чоловіка нічого не загрожує.
Нагадаємо, що чоловік 24 червня в обідню пору поїхав на спортивному велосипеді сірого кольору та додому не повернувся.
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