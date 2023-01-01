За незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Павло Плісак

За незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Павло Плісак
У зоні проведення бойових дій обірвалось молоде життя іще одного володимирчанина, Плісака Павла Івановича.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Солдат захищав рідну землю з перших днів повномасштабного вторгнення – до війська був мобілізований 26 лютого 2022 року. Загинув 3 липня 2023 року. Трохи більше, ніж за тиждень йому мало виповнитись всього 25 років. Мої щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Вічна пам’ять та слава Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про час та день прощання з Павлом Плісаком повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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