За незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Павло Плісак

Плісака Павла Івановича.



Про це Ігор Пальонка.



"Солдат захищав рідну землю з перших днів повномасштабного вторгнення – до війська був мобілізований 26 лютого 2022 року. Загинув 3 липня 2023 року. Трохи більше, ніж за тиждень йому мало виповнитись всього 25 років. Мої щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Вічна пам’ять та слава Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час та день прощання з Павлом Плісаком повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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