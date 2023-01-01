У Луцьку розшукують безвісти зниклу пенсіонерку

У Луцьку розшукують безвісти зниклу пенсіонерку
Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклу Коваленко Валентину Іванівну, 12 червня 1951 року народження, лучанку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Жінка 4 липня близько 18 години вийшла з дому, направилася у невідомому напрямку та до тепер не повернулася, наразі її місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст 155-160 см, плотної тілобудови, волосся фарбоване, коричневе з сивиною, очі зелені.

Була одягнена: плаття світло-синього кольору, довжиною за коліна, піджак світло-сірого кольору, шльопанці чорного кольору, сумка коричневого кольору.

Особливі прикмети: відсутні верхні зуби.

"Громадянам, яким відома будь-яка інформація про вказану особу прохання зателефонувати за номерами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.

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Теги: Луцьк, розшук, поліція
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