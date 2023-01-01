У Луцьку розшукують безвісти зниклу пенсіонерку
Сьогодні, 12:57
Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклу Коваленко Валентину Іванівну, 12 червня 1951 року народження, лучанку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Жінка 4 липня близько 18 години вийшла з дому, направилася у невідомому напрямку та до тепер не повернулася, наразі її місцезнаходження невідоме.
Прикмети: зріст 155-160 см, плотної тілобудови, волосся фарбоване, коричневе з сивиною, очі зелені.
Була одягнена: плаття світло-синього кольору, довжиною за коліна, піджак світло-сірого кольору, шльопанці чорного кольору, сумка коричневого кольору.
Особливі прикмети: відсутні верхні зуби.
"Громадянам, яким відома будь-яка інформація про вказану особу прохання зателефонувати за номерами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Жінка 4 липня близько 18 години вийшла з дому, направилася у невідомому напрямку та до тепер не повернулася, наразі її місцезнаходження невідоме.
Прикмети: зріст 155-160 см, плотної тілобудови, волосся фарбоване, коричневе з сивиною, очі зелені.
Була одягнена: плаття світло-синього кольору, довжиною за коліна, піджак світло-сірого кольору, шльопанці чорного кольору, сумка коричневого кольору.
Особливі прикмети: відсутні верхні зуби.
"Громадянам, яким відома будь-яка інформація про вказану особу прохання зателефонувати за номерами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.
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