У Луцьку розшукують безвісти зниклу пенсіонерку

Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклу Коваленко Валентину Іванівну, 12 червня 1951 року народження, лучанку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Жінка 4 липня близько 18 години вийшла з дому, направилася у невідомому напрямку та до тепер не повернулася, наразі її місцезнаходження невідоме.зріст 155-160 см, плотної тілобудови, волосся фарбоване, коричневе з сивиною, очі зелені.плаття світло-синього кольору, довжиною за коліна, піджак світло-сірого кольору, шльопанці чорного кольору, сумка коричневого кольору.відсутні верхні зуби."Громадянам, яким відома будь-яка інформація про вказану особу прохання зателефонувати за номерами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.