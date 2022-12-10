У Ковелі п'яний 21-річний водій без прав в'їхав у стовп. ФОТО

У Ковелі нетверезий водій в’їхав в електроопору.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Автопригода трапилася днями на перехресті вулиць Багряного та Грабовського. Інспектори, які прибули на місце події, встановили, що 21-річний чоловік, керуючи автомобілем Subaru Outback, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та не обрав безпечної швидкості. Унаслідок цього він здійснив наїзд на електроопору.Через удар автомобіль отримав механічні пошкодження, їх зазнала і бетонна конституція, а от сам керманич, на щастя, не постраждав.Громадянин не мав посвідчення водія. Крім того, під час спілкування патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці події, й здогадки поліцейських підтвердилися. Прилад Drager показав результат у 0,44 проміле.На водія інспектори склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування), ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ч. 2 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд, що спричинили пошкодження транспортних засобів) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинили пошкодження транспортних засобів) КУпАП.