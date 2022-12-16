На Волині у кареті швидкої допомоги народилась дівчинка

4 липня 2023 року об 01 годині до Центральної оперативної диспетчерської надійшло звернення, що в одному із населених пунктів області у жінки, вагітність 36 тижнів, болі в животі.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Бригада екстреної медичної допомоги Камінь-Каширського відділення, пункту ЕМД с. Піщане, яка прибула на виклик, прийняла рішення про транспортування жінки до пологового відділення.У жінки це перші пологи, але доставити її на госпіталізацію до пологового відділення бригада ЕМД не встигла, пологи розпочалася в машині екстреної медичної допомоги.Завдяки злагодженим діям та професіоналізму медичних працівників, пологи пройшли без ускладнень для жінки та немовляти.Народилась здорова дівчинка.Після пологів породіллю із новонародженою передали профільним спеціалістам пологового відділення закладу охорони здоров’я.