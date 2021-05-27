На Волині недобросовісний учасник тендеру поверне в бюджет понад 400 тисяч гривень

На Волині учасник тендеру порушив принцип добросовісної конкуренції, тож тепер йому доведеться повернути в бюджет понад 400 тисяч гривень.Про це у середу, 5 липня, повідомила пресслужба прокуратури Волинської області.Прокурори обласної прокуратури в судах двох інстанцій відстояли свою позицію про стягнення з постачальника, який під час тендеру вчинив антиконкурентні дії, більш як 400 тисяч гривень у дохід держави.Північно-західний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Волинської області, яким був задоволений позов обласної прокуратури та визнаний недійсним договір про закупівлю товарів на суму 431 тис. грн, укладений Управлінням освіти Нововолинської міськради із приватним контрагентом.Працівники територіального відділення Антимонопольного комітету України у цьому випадку викрили змову суб’єктів господарювання на відкритих торгах із закупівель товарів за бюджетні кошти.Оскільки такі дії учасників не узгоджувалися із принципами публічних закупівель, прокурори звернулися в суд, який визнав договір недійсним та стягнув кошти з недобросовісного підприємця.У 2023 році прокурори пред’явили три таких позови про визнання недійсними договорів про поставку товарів і стягнення у дохід держави майже 2 млн гривень, два з яких, на суму понад 1,5 млн грн, перебувають на розгляді.