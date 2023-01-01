У Луцьку почали встановлювати станції для постачання води на верхні поверхи

У Луцькій громаді будуть повністю модернізовані 19 насосних станцій підвищення води, з допомогою яких забезпечується водопостачання на верхні поверхи багатоповерхівок, починаючи від п’ятого поверху.Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».На кінець червня підприємство отримало шість сучасних блочних підвищувальних насосних станцій європейського виробництва для підвищення води на верхні поверхи. Найближчим часом розпочнеться їх монтаж, підключення і введення в роботу.В цілому в Луцьку діє 41 підвищувальна станція. Вони забезпечують якісне і надійне водопостачання для мешканців спальних районів Луцька у правобережній частині міста. Чимало зі станцій перебувають в критичному і зношеному стані, а тому потребують заміни, аби не допустити складних аварійних ситуацій.З допомогою нових підвищувальних станцій майже 40 тисяч споживачів отримають якісну послугу водопостачання у своїх помешканнях. Повна реалізація проєкту запланована до кінця цього року.