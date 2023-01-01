У Генштабі попередили про можливу підготовку провокації на ЗАЕС
Сьогодні, 22:04
Збройні сили України офіційно повідомляють про можливу підготовку найближчим часом провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року.
Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
За оперативною інформацією, сьогодні на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали.
"Збройні сили України не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов.
Жодна провокація ворога не пройде", – зазначили у Генштабі.
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Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
За оперативною інформацією, сьогодні на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали.
"Збройні сили України не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов.
Жодна провокація ворога не пройде", – зазначили у Генштабі.
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