У Генштабі попередили про можливу підготовку провокації на ЗАЕС

У Генштабі попередили про можливу підготовку провокації на ЗАЕС
Збройні сили України офіційно повідомляють про можливу підготовку найближчим часом провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року.

Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

За оперативною інформацією, сьогодні на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали.

"Збройні сили України не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов.

Жодна провокація ворога не пройде", – зазначили у Генштабі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗАЕС, провокація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Генштабі попередили про можливу підготовку провокації на ЗАЕС
Сьогодні, 22:04
У великому новгороді в росії загорілась ТЕЦ
Сьогодні, 21:40
У Луцькому районі автобус збив двох дітей: розповіли деталі
Сьогодні, 21:10
Опубліковали список західних компаній, чиї компоненти є в Shahed-136
Сьогодні, 20:32
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 липня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ
Сьогодні, 16:37
ЗАЕС вперше за чотири місяці вдалося підключити до резервної лінії електропередач ЗАЕС вперше за чотири місяці вдалося підключити до резервної лінії електропередач
03 липень, 17:25
Росія анонсувала підрив Запорізької АЕС Росія анонсувала підрив Запорізької АЕС
30 червень, 15:55
Рф готує теракт на Запорізькій АЕС: підірвуть, імовірно, ставок-охолоджувач, – Буданов Рф готує теракт на Запорізькій АЕС: підірвуть, імовірно, ставок-охолоджувач, – Буданов
30 червень, 14:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Генштабі попередили про можливу підготовку провокації на ЗАЕС
Сьогодні, 22:04
 0
У великому новгороді в росії загорілась ТЕЦ
Сьогодні, 21:40
 0
У Луцькому районі автобус збив двох дітей: розповіли деталі
Сьогодні, 21:10
 0
Опубліковали список західних компаній, чиї компоненти є в Shahed-136
Сьогодні, 20:32
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8