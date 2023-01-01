На Херсонщині приховано вакцинують від холери представників окупаційної влади
Сьогодні, 11:20
У захоплених містах Скадовськ і Генічеськ Херсонської області збільшилася кількість інфекційних захворювань, представників ворожих "адміністрацій" приховано вакцинують від холери.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"У тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську Херсонської області відзначено збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції. За характером протікання хвороба має ознаки холери", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Генштабу, окупаційна "влада" не визнає збільшення кількості захворювань, намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні та розпочала приховану вакцинацію від холери представників "адміністрацій" і їх найближчого оточення.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"У тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську Херсонської області відзначено збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції. За характером протікання хвороба має ознаки холери", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Генштабу, окупаційна "влада" не визнає збільшення кількості захворювань, намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні та розпочала приховану вакцинацію від холери представників "адміністрацій" і їх найближчого оточення.
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