На Херсонщині приховано вакцинують від холери представників окупаційної влади





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



"У тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську Херсонської області відзначено збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції. За характером протікання хвороба має ознаки холери", - йдеться в повідомленні.



За інформацією Генштабу, окупаційна "влада" не визнає збільшення кількості захворювань, намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні та розпочала приховану вакцинацію від холери представників "адміністрацій" і їх найближчого оточення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У захоплених містах Скадовськ і Генічеськ Херсонської області збільшилася кількість інфекційних захворювань, представників ворожих "адміністрацій" приховано вакцинують від холери.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ."У тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську Херсонської області відзначено збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції. За характером протікання хвороба має ознаки холери", - йдеться в повідомленні.За інформацією Генштабу, окупаційна "влада" не визнає збільшення кількості захворювань, намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні та розпочала приховану вакцинацію від холери представників "адміністрацій" і їх найближчого оточення.

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