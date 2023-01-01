Волинянам платитимуть за вирощування телят
Сьогодні, 03:13
У Волинській області діє субвенція з обласного бюджету для надання дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби. Допомогу надають тим господарствам, де народжуються телята.
Про це повідомляє управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації.
За перші пів року утримання телят з обласного бюджету платять 700 гривень, за наступні шість місяців – 1300.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дотації на телят: скільки господарств на Волині їх отримують
Наразі, на отримання дотації подали заявки 399 господарів та 11 підприємств, що провадять свою діяльність в галузі тваринництва. Загалом нараховано 1007,7 тис. грн для виплати дотації за утримання 888 телят.
Незабаром кошти почнуть надходити на рахунки одержувачів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації.
За перші пів року утримання телят з обласного бюджету платять 700 гривень, за наступні шість місяців – 1300.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дотації на телят: скільки господарств на Волині їх отримують
Наразі, на отримання дотації подали заявки 399 господарів та 11 підприємств, що провадять свою діяльність в галузі тваринництва. Загалом нараховано 1007,7 тис. грн для виплати дотації за утримання 888 телят.
Незабаром кошти почнуть надходити на рахунки одержувачів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянам платитимуть за вирощування телят
Сьогодні, 03:13
На Волині чоловік намагався підкупити прикордонника за тисячу доларів, аби виїхати з України
Сьогодні, 02:02
У Польщі посеред лісу знайшли тіло українки
Сьогодні, 01:02
5 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Бердянському напрямку ЗСУ просунулися на два кілометри. Добрі новини від ВолиньPost за 4 липня
04 липень, 23:04
Медіа