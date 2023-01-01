Волинянам платитимуть за вирощування телят

Волинянам платитимуть за вирощування телят
У Волинській області діє субвенція з обласного бюджету для надання дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби. Допомогу надають тим господарствам, де народжуються телята.

Про це повідомляє управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації.

За перші пів року утримання телят з обласного бюджету платять 700 гривень, за наступні шість місяців – 1300.

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Наразі, на отримання дотації подали заявки 399 господарів та 11 підприємств, що провадять свою діяльність в галузі тваринництва. Загалом нараховано 1007,7 тис. грн для виплати дотації за утримання 888 телят.

Незабаром кошти почнуть надходити на рахунки одержувачів.

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Теги: телята, гроші, Волинь
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