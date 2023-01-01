Дотації на телят: скільки господарств на Волині їх отримують. ВІДЕО





Про це розповів Юрій Юрченко.



Наразі на отримання дотацій подали заявки понад 400 волинян.



Умови дотаційної програми



Зі слів Юрія Юрченка, наразі загальна сума поданих заявок на дотації – мільйон гривень. Заявники утримують понад 600 голів молодняка великої рогатої худоби.



"Подавалися тварини, які утримуються перші пів року і їм 6 місяців, або 12 місяців", – зазначив начальник обласного управління агропромислового розвиту.



Юрій Юрченко каже: за перші пів року утримання теляти з обласного бюджету платять 700 гривень, за наступні шість місяців – 1300. Уся худоба має бути паспортизована. "Наша перша задача – стабілізувати утримання поголів’я, щоб люди його збільшували і мали кращу економіку", – додав він.



Станом на 15 червня період подачі документів на дотацію уже завершився. Наступний розпочнеться в жовтні.



Приклад одного з господарств



Фермер-одноосібник Леонід Борейко з Боратинської громади каже: претендує на дотацію, бо утримує 30 голів великої рогатої худоби, за пів року в його господарстві народилося п’ятеро телят. Документи фермер уже подав, нині очікує на виплати.



Зі слів господаря, він має 21 дорослу корову, які дають молоко. Вдень худоба на пасовиську, уся – української селекції, каже фермер.



"Я тримаю чорнорябу українську, вона вигідна тим, що вона звикла до наших кормів, до нашого пасовиська, і не треба великого зоотехнічного і ветеринарного підходу. Є які дояться три рази, два рази, та які запустилися", – розповів Леонід Борейко.



У господарстві дна корова дає від 15 до 20 літрів молока на добу, середньою жирністю 3,8 відсотка. Коли молоко охолоджують до чотирьох градусів, – каже фермер, – його везуть до Луцька на продаж.



Одна з умов отримання дотації – паспортизація. Зі слів Леоніда Борейка, уся худоба в його господарстві має усі необхідні документи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині діє дотація з обласного бюджету для селян, які вирощують молодняк великої рогатої худоби. Допомогу надають тим господарствам, де народжуються телята, кількістю від одного до п’ятдесяти.Про це розповів Суспільному начальник обласного управління агропромислового розвиткуНаразі на отримання дотацій подали заявки понад 400 волинян.Зі слів Юрія Юрченка, наразі загальна сума поданих заявок на дотації – мільйон гривень. Заявники утримують понад 600 голів молодняка великої рогатої худоби."Подавалися тварини, які утримуються перші пів року і їм 6 місяців, або 12 місяців", – зазначив начальник обласного управління агропромислового розвиту.Юрій Юрченко каже: за перші пів року утримання теляти з обласного бюджету платять 700 гривень, за наступні шість місяців – 1300. Уся худоба має бути паспортизована. "Наша перша задача – стабілізувати утримання поголів’я, щоб люди його збільшували і мали кращу економіку", – додав він.Станом на 15 червня період подачі документів на дотацію уже завершився. Наступний розпочнеться в жовтні.Фермер-одноосібникз Боратинської громади каже: претендує на дотацію, бо утримує 30 голів великої рогатої худоби, за пів року в його господарстві народилося п’ятеро телят. Документи фермер уже подав, нині очікує на виплати.Зі слів господаря, він має 21 дорослу корову, які дають молоко. Вдень худоба на пасовиську, уся – української селекції, каже фермер."Я тримаю чорнорябу українську, вона вигідна тим, що вона звикла до наших кормів, до нашого пасовиська, і не треба великого зоотехнічного і ветеринарного підходу. Є які дояться три рази, два рази, та які запустилися", – розповів Леонід Борейко.У господарстві дна корова дає від 15 до 20 літрів молока на добу, середньою жирністю 3,8 відсотка. Коли молоко охолоджують до чотирьох градусів, – каже фермер, – його везуть до Луцька на продаж.Одна з умов отримання дотації – паспортизація. Зі слів Леоніда Борейка, уся худоба в його господарстві має усі необхідні документи.

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