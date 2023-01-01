Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 липня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 липня
У середу, 5 липня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі - без опадів, вдень - короткочасний дощ, місцями - гроза.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18° тепла, вдень 23-28° тепла.

За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.

Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший урожай обіцяв і місяць, який грав ввечері. А вранці спостерігали за туманом: якщо він стелиться по воді – буде хороша погода.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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